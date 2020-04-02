Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu, ölüm sayısı 50 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs vakaları dünya genelinde 1 milyonu geçerken, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bini aştı.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde 1 milyon 2 bin 159 kişide Koronavirüs tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 485'e ulaştı. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 208 bin 630 oldu.

Dünya'da en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 200 bini aştı. En fazla vakanın görüldüğü New York eyaletinde ABD'nin New York eyaletinde vaka sayısı 24 saatte 8 bin 655 arttı.

Avrupa'da pandeminin merkez üssü olan İtalya'da vaka sayısı 110 bini aştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 binden fazla oldu. İtalya'da ülke çapında karantina 13 Nisan'a kadar uzatıldı.

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Fransa'da ise dün ülkenin en fazla ölümü gerçekleşti. Fransa'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar hastalık sonucu hiç bir günde bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün vaka sayısının 15 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye çıktığını duyurdu.

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Bugün (2 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Almanya'da ölü sayısı 1048'e yükseldi

Almanya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi.

Fransa'da ölü sayısı 5 bin 503'e yükseldi

Fransa'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hastanelerde Çarşamba günü 509, Salı günü ise 499 kişi yaşamını yitirmişti.

Fransa'da bugüne kadar Koronavirüs sonucu hastanelerde toplam 4503 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer bugün ilk kez çeşitli huzurevlerinde de 884 kişinin Koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini tahmin ettiklerini duyurdu.

Fransa 59 bin 105 Koronavirüs vakasıyla dünyada bu klasmanda altıncı sırada.

İtalya'da ölü sayısı 13 bin 915'e yükseldi

İtalya'da Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

Bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı da 4 bin 668 artarak 115 bin 242 oldu. Bu vakalardan 18 bin 278'i iyileşti, 4053'ü ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

İtalya'da son bir hafta içinde kaydedilen günlük ölüm rakamları geçen Cuma gününden bugüne kadar sırasıyla şöyle ilerledi: 919, 889, 756, 812, 837, 727, 760.

Toplam vaka sayısındaki artış bir hafta önce yüzde 8,3 seviyesindeyken bugün yüzde 4,2'lik bir artış kaydedildi.

İspanya'da 24 saatte 950 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 104 bini aşmış durumda.

İsrail Sağlık Bakanı Koronavirüs'e yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Jakov Litzman ve eşinin yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Çiftin kendilerini karantinaya alacakları açıklandı. İsrail'de şu ana kadar kaydedilen vaka sayısı 6 bin 92 olarak belirtildi.

Yeni Zelanda'da rekor vaka artışı

Yeni Zelanda'da yeni tip Koronavirüs vakaları 24 saat içinde 89 arttı. Bu rakamın ülkedeki bir günde en fazla vaka miktarı olduğıu Yeni Zelanda'da şu anda 797 vaka kaydedildi.

Los Angeles Valisi'nden maske takın çağrısı

Los Angeles Valisi Eric Garcetti, vatandaşlara evden çıktıklarında maske takmaları yönünde çağrıda bulundu.