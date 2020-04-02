Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin 456 yeni tanı kondu; hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 79 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2 bin 456 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükselmiş oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı.
Son 24 saatte 79 kişinin virüs nedeniyle hayatının kaybettiği açıklanırken, ölenlerin yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olduğu belirtildi.
Ayrıca, 18 bin 757 tanı testinin sonuçlandığı, 2 bin 456 kişiye tanı konduğu kaydedildi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici"
Türkiye'de ilk 10 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vaka; 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vaka; 356 ölü