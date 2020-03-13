Koronavirüs nedeniyle iptal edilen kültür sanat etkinlikleri

Koronavirüs'ün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından birçok etkinlik iptal edildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'de etkinlikler iptal edildi. Birçok filmin gösterim tarihi ertelendi. 39. İstanbul Film Festivali'nin de ertelenmesi gündemde.

Ertelenen ve iptal edilen etkinlikler şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ay sonuna kadar belediye bünyesinde yapılacak olan tiyatro etkinliklerinin iptal edildiğini ve İSMEK kurslarının da mart ayı sonuna kadar yapılmayacağı açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerini 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

İzmir’de de Buca’da, Bornova’da, Karşıyaka’da ve Narlıdere’de birçok etkinlik iptal edildi. 22-30 Mart’ta Narlıdere’de yapılması planlanan Tiyatro Festivali de iptal olan etkinlikler arasındaydı.

Önümüzdeki ay yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi. Fuarın Haziran ayında yapılması planlanıyor.

Vizyonda zorunlu rötar

Bu hafta vizyona girmesi beklenen Ezel Akay’ın filmi 9 Kere Leyla’nın gösterimi ileri bir tarihe ertelendi. Müstakbel Damat filminin galası ise iptal oldu.

Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga, Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de gösterimleri ertelendi.

Müjdat Gezen’in 16 Mart Pazartesi günü yapılması planlanan "Müjdat Gezen 60’ncı yıl" galası ileri bir tarihe ertelendi.

Cem Yılmaz son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus’ın Avrupa turnesinin ertelendiğini açıkladı ve "Sevgili arkadaşlar, değerli seyircilerim… Hal böyleyken böyle. Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım" dedi.

İş Sanat, 30 Nisan’a kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.

Akbank Sanat’ın Mart ayındaki etkinlikleri ve 16. Akbank Kısa Film Festivali’nin halka açık tüm gösterimleri ertelendi.

Zorlu PSM, 13 Mart itibarıyla 6 Nisan’a kadar yapılması planlanan tüm etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

Salon İKSV, 15 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikleri erteledi.

39. İstanbul Film Festivali ertelendi

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği ve 10-21 Nisan’da yapılması planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin ertelendi.

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Arter ziyarete kapatıldı

Arter de Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14-30 Mart tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Arter'den yapılan duyuru şöyle:

"COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Arter, 14-30 Mart tarihleri arasında geçici olarak ziyarete kapalı olacaktır.

Tüm programlarımız yeni bir bildirime kadar ertelenmiştir.

Ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek için salgınla ilgili gelişmeleri takip edecek ve gerekli görürsek açılış tarihini yeniden değerlendireceğiz. Güncellemeler için lütfen web sitemizi ve sosyal medya kanallarımızı takip ediniz.

Programımıza en yakın zamanda kaldığımız yerden devam etmeyi ve ziyaretçilerimizle sağlıklı günlerde yeniden buluşmayı diliyoruz."