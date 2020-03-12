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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Koronavirüs önlemi: Etkinlikler iptal edildi

Başkan İmamoğlu, toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi

12 Mart 2020 10:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de ortaya çıkan ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakasının ardından belediye bünyesinde alınacak önlemleri açıkladı. Ay sonuna kadar tiyatro etkinlikleri iptal edilirken İSMEK kurslarının da mart ayı sonuna kadar yapılmayacağı bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Koronavirüs'e karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar bu şekilde:

"Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler.

"İSMEK’deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

"Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.

"Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.

"İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."

İlerleyen saatlerde İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İBB'ye bağlı müzelerin geçici süreyle ziyarete kapatıldığını açıkladı.

 

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