Filmmor Kadın Filmleri Festivali Koronavirüs nedeniyle ertelendi

18'inci Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, yeni tip Koronavirüs (Kovik-19) nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

16 Mart’ta İstanbul’da başlayacağı duyurulan 18'inci Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali ertelendi. Filmmor Kadın Filmleri Festival Ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin ertelenmesinin sebebi Koronavirüs olarak gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Mart’ta İstanbul’da başlayacağını duyurduğumuz 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı Koronavirüs kontrol altına alındığında sizlerle olacak. O tarihe kadar online festival etkinliklerinde buluşmak üzere…”