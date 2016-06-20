Kore'nin İstanbul Başkonsolosu: Cihangir saldırısından dolayı kaygılıyız

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cha Young-Cheol, geçen gün Beyoğlu Firuzağa’da, "içki içildiği iddiası" üzerine saldırıya uğrayan Güney Koreli Seogu Lee’nin işlettiği Velvet Indieground Records’a gitti.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Kapalı olduğu için dükkana giremeyen Başkonsolos, “Biraz kaygılıyız. İleride bir daha böyle bir durum olmayacağını umuyoruz. Olayın iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini umuyorum” dedi.

Hepsi serbest

Bu arada, plakçı dükkânına saldıran ve önceki gün gözaltına alınan 3 kişinin biri karakoldan, diğer ikisi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Henüz şikâyetçi olmayan Seogu Lee ise polise özetle şu ifadeyi verdi: “İçeride müzik dinleyen 10, kapı önünde yaklaşık 20 kişi vardı. Saat 21.30 sıralarında içeri bir erkek girdi. Eliyle başıma vurdu, bağırıp çağırdı. Türkçe bilmediğim için dediklerini anlamadım. Ancak ‘ramazan’ ve ‘haram’ kelimelerini anımsıyorum. Dışarı çıktığımda kalabalık bir grup saldırıyordu. Yaklaşık 10 dakika arbede devam etti.”