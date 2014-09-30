Hırçın köpekleri 15 dakika konuşarak sakinleştirdi

İsveç'in Kalmar kentinde yaşayan ve 16 yıldır Köpek Davranış Eğitmeni olarak çalışan 34 yaşındaki Magnus Hansson, Bodrum Hayvan Hakları Derneği ve Bodrum Belediyesi'nin davetlisi olarak Bodrum'a geldi.

Dünyada 'köpeklerle konuşan adam' olarak bilinen Hansson, Bodrum Belediyesi'ne ait Torba ve Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevleri'nde 3 günlük eğitim verdi. Kafeslere kapalı halde yaşamlarını sürdüren 30 hırçın ve azgın köpeğin kafesine giren Hansson, 15 dakikalık terapi seansları ile bakıcıların yaklaşamadığı köpekleri adeta kuzu haline getirdi.



Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yardımcısı Nidra Zabcı, dernek üyeleri Bakımevleri Sorumlusu Nilgün Karakaya'nın bulunduğu eğitimlerde Hansson, köpeklerle birlikte köpek sahipleri ve dernek üyelerine de eğitim vererek hırçın köpeklere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.





'Hırçın köpek yoktur, hırçınlaştıran insan vardır'



Hırçınlıkları ve insanlara zarar vermeleri nedeniyle barınaktaki kafeslerde tutulan ve Hansson tarafından iyileştirilen 30 köpek doğal ortamdaki yaşamlarına geri döndü. İsveç başta olmak üzere çok farklı ülkelerde bu çalışmaları yaptığını belirten Hansson, “Daha önce atlar üzerine yaptığım çalışmanın ardından köpeklerin daha çok ihtiyacı olduğu için onlar üzerine uyarladım ve çok da başarılı oldu. Hırçın ve azgın köpek asla yoktur. Hırçın ve azgın asabi insanlar vardır. Bu insanlar ,yani köpeklere kötü davranan insanlar nedeniyle köpekler hırçınlaşıyor, onlara nasıl yaklaşacağını ve davranacağını bilirseniz asla bir zarar gelmeyeceği gibi sizin en iyi dostunuz ve koruyunuz olacaktır" dedi.

8 Ekim tarihine kadar Türkiye'de kalacak olan Hansson'un Fethiye'de iki özel barınakta da eğitim vereceğini belirten dernek üyesi Nidra Zabcı "Profesyonel olarak çalışan Hansson'ın tecrübelerinden çok yararlandık. İnsanların köpeklere davranış biçimleri geliştikçe, sorunların da bir o kadar azalacağına inanıyoruz" dedi.