Hindistan'da leoparlar köpekleri yiyor

Yapılan bir araştırmada, Hindistan’ın kırsal bölgelerindeki leoparların köpekleri yediği ortaya çıktı. İnek, keçi ve diğer çiftlik hayvanlarının bulunduğu bölgelerde de leoparların köpekleri tercih etmesi şaşırttı.

Radikal'in Discovery News’a dayandırdığı habere göre, Yaban Hayatı Koruma Derneği, bölgedeki 85 leoparın dışkısını inceledi. Bilim insanları, topladıkları dışkı örneklerinde pençe, toynak, saç ve av olan hayvanın diğer sindirilmesi güç parçalarını aradı.

Araştırmanın sonucunda, evcil köpeklerin leoparlara en fazla av olan canlılar olduğu bulgusuna ulaşıldı. Buna karşılık , çiftlik hayvanlarının leoparların beslenmesinde payının yüzde 11 olduğu ifade edildi.

Araştırma, Oryx dergisinde yayımlandı.