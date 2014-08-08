İlk kez bir köpek resmi ziyarete katıldı

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve görme engelli eşi Magie Moore, İngiltere Fahri Konsolosu Jane Baz’ın görev süresinin dolmasının ardından Antalya Valiliği'ne bir veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette görme engelli Magie Moore’e rehberlik yapan “Star” isimli köpek ilgi odağı oldu.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, görme engelli eşi Magie Moore ile birlikte Antalya Valisi Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette büyükelçi Moore, hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şunları söyledi:

“Seçimler iyi gidiyor ancak kimin kazanacağı benim işim değil. Türkiye’nin iç meselesidir. Türkiye için önemli bir meseledir. Çünkü doğrudan ilk defa bir Cumhurbaşkanı seçimi oluyor. Bunu iyi bir şekilde gözlemledim.”

Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getirdi. İngiltere ile ticari ve turizm açısından iyi ilişkileri olduğunu belirten Vali Öztürk, “İngiltere, Antalya için önemli bir turizm pazarıdır. Çok sayıda İngiliz turist ilimizi ziyaret ediyor ve birçok İngiliz vatandaşı ilimizde ikamet ediyor. Ticari, turizm ve kültürel ilişkilerimiz bulunuyor” dedi.

‘İngilizlerin Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar kısa sürede çözülüyor’

İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Antalya’nın İngiltere için önemli olduğunu kaydeden Moore, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya’da tekrar olmaktan dolayı mutluyum. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ün de dediği gibi, 'Antalya İngiltere için çok önemli'. Turizm merkezi olarak çok önemli. Türkiye’ye her yıl 22,5 milyon turist geliyor. Turistler genelde çok iyi bir tatil geçiriyorlar. Zaman zaman sıkıntılar olsa da valilik, belediye ve emniyet bize çok yardımcı oluyor. Sıkıntılar kısa sürede çözülüyor. Aynı zamanda çok büyük bir kenttir. İngiliz şirketler bu bölgeyle çok ilgileniyor. Bunun için buraya gelip valilik, belediye ve ticaret odaları ile görüşmeler yapıyorum.”

Büyükelçiden seçim yorumu

Büyükelçiye önümüzdeki günlerde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili neler düşündüğü soruldu. Büyükelçi Moore, seçimlerin iyi gittiğini belirterek şunları söyledi: "Ancak, kimin kazanacağı benim işim değil. Türkiye’nin iç meselesidir. Türkiye için önemli bir meseledir. Çünkü doğrudan ilk defa bir cumhurbaşkanı seçimi oluyor. Bunu iyi bir şekilde gözlemledim.”

İngiltere'nin Antalya Fahri Konsolosu Jane Baz’ın da Antalya’daki görevinin sona erdiği bildirildi.