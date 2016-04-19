Konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisi

Merkez Bankası’nın yarın yapacağı toplantıda gecelik borç verme faizini indirmesi beklenirken, 2-3 ay içerisinde konut kredisi faizlerinin de yüzde 1’in altına ineceği ileri sürüldü.

Habertürk’ten Sefer Yüksel’in haberine göre, piyasalar nefesini tuttu ve Merkez Bankası’nın yeni başkan Murat Çetinkaya yönetiminde yarın gerçekleştireceği, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekliyor. Toplantıdan faiz indirimi kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, tartışmalar daha çok faiz koridorunun üst bandında 0,50 puan mı yoksa 0,75 puan mı olacağı yönünde.

Hatta “Üst bantta 1 puanlık indirim olmalı” diyenler bile var. Öte yandan başta inşaat olmak üzere reel sektör temsilcileri Merkez Bankası’nın olası faiz indiriminin ticari kredilere nasıl yansıyacağını merakla beklerken, tüketiciler de indirimin özellikle konut kredilerinde ne kadarlık bir düşüş sağlayacağını merakla bekliyor.

Çünkü konut kredisi faizleri bir süredir ortalama yüzde 1.20-1.25 gibi son yıllara göre yüksek bir oranda seyrediyor. Hal böyle olunca, vatandaş konut alımını ötelerken inşaat sektörü temsilcileri de satışların düşmesinden şikâyet ediyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri konut kredilerinde yüzde 1 faizin psikolojik sınır olduğunu ve faizlerin bu oranın altına düştüğü dönemlerde konut satışlarının arttığını söylüyor. Peki Merkez Bankası’nın yarın yapacağı beklenen faiz indirimi konut kredisi faizlerini nasıl etkileyecek?

"Global koşullar lehimize"

Konut kredisi faizleri yüzde 1’in altını görecek mi? Öncelikle hemen söyleyelim, konut kredisi faizlerinin düşmesi tek başına Merkez Bankası’nın faiz indirimine bağlı bir durum değil. Ancak, şu anda en düşük oran veren bankada yüzde 1.13 olan konut kredisi faizlerinin yaz aylarında yüzde 1’in altını görmesi artık çok daha olası bir durum. Bankacılar konut kredisi faizlerinde düşüş için sadece Merkez Bankası’nın faiz indiriminin yetmeyeceğini, kredi mevduat oranı yüzde 120’lerde olduğu için Türkiye’ye sıcak para girişinin sürmesi gerektiğini belirtiyor.

Hem manşet hem de çekirdek enflasyondaki düşüşün iki ay daha sürmesini bekleyen bankacılar, global koşulların da gelişmekte olan piyasalar lehine seyrettiğine dikkat çekiyor. Bankacılar, önümüzdeki 2-3 ay içinde konut kredisinde yüzde 1’in altının görüleceğini ancak oranın bu seviyelerde kalıcı olup olmadığını global koşulların belirleyeceğini belirtiyor.

Konut satışı şubatta yüzde 7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları şubat ayında yeniden yükselişe geçerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, bir önceki aya göre ise yüzde 20.2 artış yaşandı. Türkiye genelinde ocak ayında 84 bin 556 adet olan konut satışı, şubat ayında 101 bin 703’e yükseldi.

Hem manşet hem de çekirdek enflasyondaki düşüşün iki ay daha sürmesini bekleyen bankacılar, global koşulların da gelişmekte olan piyasalar lehine seyrettiğine dikkat çekiyor. Bankacılar, önümüzdeki 2-3 ay içinde konut kredisinde yüzde 1’in altının görüleceğini ancak oranın bu seviyelerde kalıcı olup olmadığını global koşulların belirleyeceğini belirtiyor.

Konut satışı şubatta yüzde 7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları şubat ayında yeniden yükselişe geçerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, bir önceki aya göre ise yüzde 20.2 artış yaşandı. Türkiye genelinde ocak ayında 84 bin 556 adet olan konut satışı, şubat ayında 101 bin 703’e yükseldi.

"Kredi faizleri 0.5-1.0 puan düşecek"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, tüketici kredi faizlerinin önümüzdeki hafta düşeceğini ve kamu bankalarının indirimde daha hızlı olması gerektiğini söyledi. Bulut, TRT Haber’de yaptığı değerlendirmede “Önümüzdeki haftadan itibaren tüketici, konut kredi faizleri 0.5- 1.0 puan düşecek” dedi. Bulut, iki hafta içinde Türkiye’de daha ucuz para bulunacağını öngördü. Bulut, Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Murat Çetinkaya’nın faiz koridorunun üst bandında 50-75 puanlık indirimle göreve başlayabileceğini söyledi. Para Politikası Kurulu yarın toplanacak.