Kongre'de kalbi duran doktora ikinci kez nakil yapıldı

Bursa'da, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaparken 10 yıl önce kalp nakli yapılan ve emekliye ayrılan Prof. Dr. Öner Gelişken'in kalbi, Antalya'da katıldığı ulusal bir kongrede durdu. Öğrencileri tarafından yapılan müdahale ile hayata döndürülen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Gelişken'in yaşaması için gerekli olan ikinci kalp kan grubu tutmamasına rağmen dün akşam İzmir'de bulunup Antalya'ya getirilerek, nakledildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yıllar önce yapılan ilk ameliyatında genç bir kadının ardından, yeni nakilde de genç bir erkeğin kalbi takılan Prof. Dr. Gelişken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10 yıl önce de kalbi durmuştu

UÜ. Tıp Fakültesi Hastalıkları Bilim Bölümü'nde görev yapan 58 yaşındaki Prof. Dr. Öner Gelişken'in kalbi 10 yıl önce durdu. Meslektaşları tarafından hayata döndürülen Gelişken daha sonra kalp nakli yapılması için Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Gelişken için gerekli olan kalp, bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşen bir genç kadından alınarak Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından kendisine nakledildi. Rahatsızlığı nedeniyle emekliye ayrılan Prof. Dr. Öner Gelişken geçtiğimiz hafta, kendisine daha önce de kalp naklinin yapıldığı Antalya'da gerçekleştirilen Türk Oftalmoloji Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Kongre'ye katıldı.

Kongrede kalbi durdu

Cumartesi akşamı saat 17.00 sıralarında kongre salonunda rahatsızlanan Prof. Dr. Gelişken'in duran kalbi, kongreye katılan öğrencileri ve meslektaşları tarafından suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak çalıştırılarak, daha önce kalp nakli olduğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren ve beyninin zarar görmediği bildirilen Prof. Dr. Öner Gelişken'in yaşaması için en geç hafta sonuna kadar ikinci bir kalbe ihtiyaç vardı. Mesleğinde Türkiye'de sayılı öğretim üyeleri arasında bulunan Öner Gelişken için gerekli kalbin bulunması için özellikle Bursa'daki meslektaşları seferber oldu.

İkinci kalp İzmir'de bulundu

Yapılan girişimler sonrası aranan kalp dün akşam İzmir'de bulundu. Cumartesi gecesi arkadaşı Emrah Ç. ve babası Bayram Ç. tarafından balta ile yaralandıktan sonra evinin bahçesine atılan 21 yaşındaki Fikret Ç.'nin kalbi, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli ekibinden Uzman Doktor Salih Özçobanoğlu ve Dr. Osman Tuncer tarafından alınarak, ambulans uçak ile Antalya'ya getirilerek, yine Prof. Dr. Ömer Beyazıt ve ekibi tarafından yaklaşık 10 saat süren bir ameliyatın ardından başarılı bir şekilde Prof. Dr. Öner Gelişken'e nakledildi. Sabah saat 07,00'ye kadar süren ameliyattan sonra nakil gerçekleştirilerek Prof. Dr. Öner Gelişken yoğun bakım ünitesine alındı.

'Olumsuz giden birşey yok'

Nakil yapılan Prof. Dr. Öner Gelişken'in durumuyla ilgili operasyonun başındaki Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Yarın daha iyi şeyler söyleyebilirim. Zaten şu an toparlama sürecini yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi operasyon sabah saatlerinde bitti. İkinci nakil olması da sıkıntılıydı. Kesin durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Şu an netlik yok diyebiliyorum ancak yarın herşey daha iyi olacak. En azından olumsuz giden hiçbir şey yok" diye konuştu.