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Dünya
Deutsche Welle

Kalp naklinde skandal

Berlin'deki Alman Kalp Merkezi sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

22 Ağustos 2014 18:53


Berlin savcılığı, kalp nakli için bekleme listesinde manipülasyona gidildiği şüphesiyle Alman Kalp Merkezi (DHZB) yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık sözcüsü Martin Steltner, "bekleme listesindeki belli hastaların kayırıldığına dair iddiaların cinayete teşebbüs suçu kapsamında değerlendirildiğini" söyledi. Savcılık, manipülasyon sonucu ölen hasta olup olmadığını araştırıyor.

Alanında Avrupa'nın önde gelen kurumlarından DHZB'nin sözcüsü Barbara Nickolaus, kurum tarafından savcılığa verilen suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Nickolaus, saydamlık hedeflediklerine dikkat çekti.

'Klinik şefi 30 hastayı kayırdı' iddiası

İddialar, Berlin merkezli "Der Tagesspiegel" ve "Berliner Zeitung" gazeteleri tarafından gündeme getirilmişti. Buna göre DHZB'de görevli bir klinik şefi, 2010- 2012 yılları arasında yaklaşık 30 hastaya durumlarının kritik olduğunu belgeleyen belli ilaçlar yazdı. Böylece sözkonusu hastaların kalp nakli bekleme listesinde üst sıralara yükselmeleri sağlandı.

Almanya'da yaklaşık 10 bin 700 kişi kalp nakli için bekliyor. Yeterli kalp olmadığı için her 8 saatte bir ölüm yaşanıyor. Bu alanda 2012 yılında ortaya çıkan skandal, bağışçı sayısının gerilemesine neden oldu. 2011'de bin 200 olan bağış sayısı, bu yılın temmuz ayına kadar 513'le sınırlı kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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