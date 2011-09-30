Bürokrasi yüzünden kalp nakli olamadı!

T24 - Adana’da 20 yıldır kalp yetmezliği çeken ve 2 yıldır kalp nakli bekleyen 54 yaşındaki Emine Baş’ın, Antalya’dan ’uygun kalp bulundu’ haberi gelince başlayan nakil umudu, bürokratik işlemler nedeniyle uçağa yetişemememesi sonucu hüsrana dönüştü.



Havaalanında Antalya’ya gidecek uçağa binemeyen Emine Baş’ın kızı Derya Aksoy, annesinin hastane işlemlerinin geciktirildiğini, bu nedenle uçağa yetişemediklerini iddia etti.



Kalp rahatsızlığı bulunan ve 2 yıldır nakil sırası bekleyen 4 çocuk annesi Emine Baş, 4 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Kalp hastalığının neden olduğu ağrı nedeniyle tedavi gören Emine Baş’ı dün saat 18.00 sıralarında Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden arayan doktorlar, uygun kalbin bulunduğu müjdesini verdi.



2 yıldır kalp nakli sırasında ilk sırada bulunan Emine Baş ve ailesi gelen haber üzerine işlemlere başladı. Kaldığı hastaneden kalp konusunda branş hastanesi olan Seyhan Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen Baş’a burada son testler uygulanarak, bulunan kalbin uygun olduğu belirlendi.





Havaalanı yerine hastaneye götürdüler



Seyhan Uygulama Hastanesi’nden ambulansla ayrılan Emine Baş ve yakınları havaalanına gideceklerini umarken, tekrar Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi’ne gidip burada taburcu işlemlerinin yapılacağını öğrenince, bu duruma karşı çıktı. İddiaya göre Antalya uçağının saat 22.20’de kalkacağını söyleyen Baş’ın yakınları, zamanın az kaldığını belirterek doğruca havaalanına gitmek istedi. Prosedürleri izleyen hastane görevlileri ise, Emine Baş’ın taburcu işlemleri için Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi’ne götürülmesi konusunda ısrar etti.



Saat 21.45’te Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi’ne götürülen Baş, hastanenin 4’üncü katına çıkarıldı. Daha sonra çıkış işlemi yapılarak, ambulansla havaalanına gönderildi.





Zamana karşı yarışta kızı bilet için çırpındı



Emine Baş’ın kızı Derya Aksoy, annesini uçağa yetiştirmek için ambulanstan önce bir başka araçla havaalanına gitti. Saat 22.05’te Adana Havaalanı’nın içindeki havayolu şirketinin gişesine ulaşan Derya Aksoy, internetten bilet rezervasyonları olduğunu, annesine kalp nakli ameliyatı yapılacağını söyleyip, işlemlerin hızlandırılmasını istedi. Derya Aksoy bilet almaya çalışırken, annesi Emine Baş’ı taşıyan ambulans da 22.13’te havaalanına giriş yaptı. Ancak iddiaya göre uçak kalkış hazırlığında olduğu için, Emine Baş uçağa alınamadı.





Ambulans uçak da bulunamadı



Uçağı kaçıran annelerini havaalanında bir bankın üzerine yatıran kızları, başka bir havayolu şirketinden bilet bulmaya çalıştı. Organ nakli için son süre olan saat 01.00’e kadar başka bir Antalya uçağı olmadığını öğrenen Derya Aksoy, Sağlık Bakanlığı ve 112 Acil Servise durumu anlatarak ambulans uçak bulabilmek için çırpındı, ancak bunda da başarılı olamadı. Uzun süre havaalanında bekleyen Emine Baş, kalp nakil şansını yitirdi.



Antalya’ya gidemeyip, havaalanındaki bankta uzun süre bekleyen Emine Baş, fenalaşınca çağırılan ambulansla tekrar Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





İl Sağlık Müdürü: Konuyu araştırıyoruz



Adana İl Sağlık Müdürü Aytekin Kemik, Emine Baş’ın kalp nakli konusunda yaşadıklarına ilişkin şikayetleri ve ortaya atılan iddiaları araştırdıklarını belirtti. Üzüntüsünü dile getiren Sağlık Müdürü, iddialara ilişkin her iki hastanede ihmal veya başka bir aksilik yaşanıp, yaşanmadığı konusunu sorguladıklarını söyledi.







