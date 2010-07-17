Kalp naklinin gerçekleşmesi için özel uçağını tahsis etti

T24- Gaziantep’te uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunup, organ nakli için bekleyen 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Leyla Altaş, Ankara’da kazada ölen adı açıklanmayan 17 yaşındaki bir kızın kalbinin doku uyumunun olduğu haberiyle umutlandı. Kalbin beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınıp, hastaya nakledilmesi için 4 saatlik süre olduğunu dikkate alan organ nakli ekibi bunun için tarifeli bir uçak bulamadı.



Gaziantep’te organ naklini gerçekleştirecek olan doktorlar, daha önce de organ nakli için ‘Falcon’ tipi özel uçağını tahsis eden Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’ndan yardım istendi. Konukoğlu, “Canın değeri olmaz. Uçağım dilediğiniz saatte emrinizde” diyerek uçuş ekibiyle birlikte tahsis etti.



ZAMANLA YARIŞ



İşadamının bu jesti sonrası kalbin Ankara’dan alınıp getirilmesi için zamanla yarış başladı. Nakledilecek kalbi Ankara’dan alacak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Haşim Üstünsoy başkanlığındaki üç kişilik ekip özel jetle Ankara’ya gitti. Kalbi alıp, Gaziantep’e getirdi ve Leyla Altaş’a nakletti.



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Coşkun ile birlikte yaptığı toplantıyla bu operasyonu anlatan Prof.Dr. Haşim Üstünsoy, kalbin risksiz şekilde nakli için 4 saat zaman bulunduğu, 4 saat içerisinde yeni vücuda takılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Aslında 6 saate kadar transprasyon yapılabilir. Ama, 4 saatten sonra kalpteki bazı hücreler ölmeye başlar. Bunun için zamanı en iyi şekilde kullanmak zorundaydık.



Sayın Abdulkadir Konukoğlu daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bir telefonumuzla tahsis ettiği uçağı saat 08.00 itibarıyla alanda beklemeye başladık. Biz kalbi çıkarıp bu uçakla Gaziantep’e getirdik ve toplam 3 saat 37 dakikalık bir sürede hastamıza naklettik ve kalp çalışmaya başladı. Bu ameliyatı yaparken başta Abdulkadir Konukoğlu olmak üzere herkes büyük özveri gösterdi. Böylelikle bir can zamanla yapılan yarışla kurtarılmış oldu.”



REKTÖRDEN TEŞEKKÜR



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Coşkun da, uçağını tahsis eden işadamı Abdulkadir Konukoğlu’na teşekkür ederek, kısa bir süre önce kurulan organ nakil merkezlerinin doğuda ilk kez bir kalp nakil operasyonuna imza attığını, bunun son derece sevindirici olduğunu belirtti.



Yıllardır çektiği kalp rahatsızlığından kurtulan Leyla Altaş ise kameralara el sallayarak, “Yaşama dönmemi sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. Toplantıya katılan Altaş’ın kardeşi Cengiz Toy ve eşi Nuray Toy da, kendilerinin de organlarını bağışlayacaklarını bildirip, herkesi organ bağışına çağırdı.

