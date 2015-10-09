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Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal: KCK Pazar günü eylemsizlik ilan edecek
Med Nuçe TV çalışanı gazeteci Erdal Er, KCK'nın kararını Twitter hesabından duyurdu
Mednuçe TV'de çalışan gazeteci Erdal Er, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın Avrupa'daki yöneticilerinden Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal'ın, "KCK'nın pazar günü eylemsizlik kararı aldığını" duyuracağını aktardı.
Erdal Er'in kişisel Twitter hesabından duyurduğuna göre, Med Nuçe TV canlı yayınına katılan Remzi Kartal, şunları söyledi:
"KCK Pazar günü eylemsizlik ilan edecek. Eylemsizlik kararını demokrasi güçlerinin elini güçlendirmek için yapıyoruz. Eylemsizlik isteyenler sürece sahip çıkmalıdır."
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