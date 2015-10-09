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Gündem

Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal: KCK Pazar günü eylemsizlik ilan edecek

Med Nuçe TV çalışanı gazeteci Erdal Er, KCK'nın kararını Twitter hesabından duyurdu

10 Ekim 2015 01:37

Mednuçe TV'de çalışan gazeteci Erdal Er, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın Avrupa'daki yöneticilerinden Kongra-Gel Başkanı Remzi Kartal'ın, "KCK'nın pazar günü eylemsizlik kararı aldığını" duyuracağını aktardı.

Erdal Er'in kişisel Twitter hesabından duyurduğuna göre, Med Nuçe TV canlı yayınına katılan Remzi Kartal, şunları söyledi:

"KCK Pazar günü eylemsizlik ilan edecek. Eylemsizlik kararını demokrasi güçlerinin elini güçlendirmek için yapıyoruz. Eylemsizlik isteyenler sürece sahip çıkmalıdır."

 

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