Demirtaş, "PKK seçime kadar tek taraflı ateşkes ilan edecek" iddiasına ne dedi?

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat'ın "Özgürlük Hareketi, HDP’nin 1 Kasım’daki büyük zaferine daha fazla katkı sunmak için tekrardan tarihi bir tutum takınacak" sözleri PKK'nın tek taraflı bir ateşkes ilan edeceği iddialarını gündeme getirdi. Yurt içi ve yurt dışındaki kaynaklarına başvuran T24 yazarı Celal Başlangıç, örgütün 15 Ekim'den 1 Kasım'da sandıkların kapanmasına kadar ateşkes ilan edeceğini yazdı. Ateşkes iddialarını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeler olur diye ümit ediyoruz" dedi.

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KCK tek taraflı ateşkes mesajı mı verdi?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sabah erken saatlerde Bayrampaşa'daki İstanbul Sebze ve Meyve Hali'ne gitti.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, Demirtaş ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Dün basında çıkan haberler vardı. 15 Ekim'de bir ateşkes ilan edileceğine dair. Bu haberlerin doğruluğu ya da yanlışlığıyla ilgili bir bilginiz var mı?" şeklindeki soruya Selahattin Demirtaş, şu yanıtı verdi:

"Burada esnafın sorunlarını konuşuyoruz. En büyük sorun, hepimizin ortak sorunu barış sorunu. Barışın huzurun olmadığı yerde ne ticaret olur, ne de ticaretin tadı tuzu olur. Dolayısıyla biz de bu mevzuyu çok önemsiyoruz. Bir an önce ölümlerin ve çatışmaların durması için çaba sarf ediyoruz. Partimizin bütün imkanlarını, bütün gücünü silahların susması yönünde kullandık. İnşallah yakın zamanda da belli bir netice alırız, diye ümit ediyorum. Elimizde somut bir bilgi, somut bir veri yok. Fakat çalışmalarımızı getirdiğimiz nokta umutlu olmamızı gerektiriyor. Barışa da hiç kimsenin umudunu yitirmemesi lazım. Bu kadar insan her gün canını verirken biz hiçbir şey olmamış gibi işimize bakamayız. En azından geçici de olsa çatışmaları durdurabilsek, sonra kalıcı bir barışa doğru etkili bir siyaset üretebilsek. Bu ülkemiz açısından en büyük kazançtır. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeler olur diye ümit ediyoruz."

'En büyük terör destekçisi kendisi...'

Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın süreci rafa kaldırmadığına dair açıklamaları oldu. Yine Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP'nin 8 Haziran sonrası terör siyaseti izlediğine dair açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Süreç buzdolabında değil mi? Bütün bunları kendileri ifade ediyorlar. Çözüm arayışlarının olmadığı her an çatışmaların ve savaşın derinleştiği, ölümlerin arttığı riskler ortaya çıkar. Bundan dolayı acilen, hızlı bir şekilde çözüm iradesinin yeniden ortaya çıkması lazım. Rafta mıdır, buzdolabında mıdır kendileri bilirler. Ama halk artık bu savaş politikalarına tahammül göstermiyor. Haklı olarak. Evlatlarını yitiriyor insanlar. Ve neden bu çocukların öldüğüne dair hükümetten ya da Cumhurbaşkanı'ndan tatmin edici hiçbir açıklama, tek bir cümle duyabilmiş değiliz. Sürecin niye bitirildiğine dair, masanın niye devrildiğine dair tek bir açıklama duyabilmiş değiliz. Dolayısıyla sürece geri dönüş olursa, diyalog kanalları yeniden açılırsa bu Türkiye açısından herkes açısından iyi olur. Stajyer Başbakan'ın söyledikleriyle ilgili bir şey söylemeyeyim yani. Kendisi ne söylediğinin farkında değil. En büyük terör destekçisi kendisidir, IŞİD'i besleyen büyüten kendisidir. Önce kendisini bunun bir hesabını versin."

Ziyaret ve açıklamaların ardından Demirtaş hal esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltıdan sonra da halden ayrıldı.