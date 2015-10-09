Cemil Bayık: Ateşkese hazırız

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, PKK'nın ateşkese hazır olduğunu söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Bayık, “Hükümet savaş mantığını sürdürmeye devam ederse, biz istesek de istemesek de mezarlar dolmaya devam edecek ve bu savaş Türkiye’yi aşıp tüm Ortadoğu’ya yayılacak” diye devam etti.

KCK Eş Başkanı Besa Hozat da Özgür Gündem yayımlanan yazısında, "Özgürlük Hareketi, HDP'nin 1 Kasım'daki büyük zaferine daha fazla katkı sunmak için tekrardan tarihi bir tutum takınarak AKP'nin tüm iğrenç planlarını bir kez daha boşa çıkaracak ve gereken hesabı soracaktır" ifadelerine yer vermişti. Bese Hozat'ın yazısı, PKK'nın seçimler için 'çatışmasızlık kararı' aldığı şeklinde yorumlanmıştı.

"Erdoğan bizi ortada diyalog olduğuna inandırdı, amacı ertelemekti"

Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajın Sputnik'te yer alan derlemesine göre Cemil Bayık, "Biz savaş istemiyoruz. Diyalogu ilerletmek için politik ve demokratik yollardan ilerlemeyi denedik ama Erdoğan süreci durdurdu. Bizi ortada bir diyalog olduğuna inandırdı. Ancak amacı ertelemekti, zaten hiç inanmamıştı” dedi.

“Bu sorunu savaş yoluyla çözmek mümkün olsaydı yıllar önce çözülürdü” diye konuşan Bayık, PKK’nın saldırılarının ‘meşru müdafaa’ olduğunu iddia etti. Bayık ayrıca, PKK’nın ‘terör örgütleri listesi’nden çıkarılmasının Türkiye’nin Kürt sorununun kabul edilmesi ve diyalog sürecinin yeniden başlaması için önemli olduğunu kaydetti.

"PKK hala savaşa girmedi"

PKK’lı grupların kendilerini savunduğunu ve hala savaşa girmediklerini söyleyen Bayık, “Bizim gördüğümü, halkını ve demokrasiyi savunmak için kavgaya giren gençlerdir” diye konuştu.

Türk basının da yer alan ve bugüne dek Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irak’a düzenlenen hava saldırılarında 1740 PKK’lının öldürüldüğü yönündeki haberleri de yalanlayan Bayık, şimdiye dek 70 kayıp verdiklerini kaydetti.

1 Kasım seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bayık, Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için HDP’ye destek verilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bu yönde davrandık, bugünden sonra da böyle davranacağız” dedi.

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