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Politika

Akdoğan'dan PKK'nın tek taraflı çatışmasızlık planına cevap: Buna karnımız tok

"Ortalığı yakacaksın, yıkacaksın, devlete savaş açacaksın..."

09 Ekim 2015 11:04

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, T24 yazarı Celal Başlangıç'ın gündeme getirdiği, PKK'nın 11 Ekim'de tek taraflı çatışmasızlık ilan etme planına ilişkin olarak, "Terör örgütü sıkıştığı zaman, kış üslenmesine gideceği zaman veya siyasi uzantısının işine yarasın diye bu tür siyasi taktik hamleler içerisine girdiğini çok gördük. Buna karnımız tok" dedi.

Akdoğan HaberTürk'te katıldığı programda gündeme soruları yanıtladı.

Yalçın Akdoğan'ın açıklaması şöyle:

''Terör örgütü sıkıştığı zaman, kış üslenmesine gideceği zaman veya siyasi uzantısının işine yarasın diye bu tür siyasi taktik hamleler içerisine girdiğini çok gördük. Buna karnımız tok. Sen ortalığı yakacaksın, yıkacaksın, zulüm edeceksin, insanları öldüreceksin, devlete savaş açacaksın, bütün projelerin çökecek. Devrimci halk savaşın çökecek, şehir milislerin çökecek, özerklik ilanların çökecek ondan sonra 'ben seçim güvenliği olumsuz etkilenmesin istiyorum' diyeceksin. Bu geçen seçimden önce senin oradaki baskıların olumsuz etkilemedi mi?'' 

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