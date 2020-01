KONDA Genel Müdürü Ağırdır: 5. parti MHP'den çıkabilir, AKP ile Türkeş öncülüğünde koalisyon kurabilirler

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, 1 Kasım genel seçimi sonrasına ilişkin olası senaryolardan bahsederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği “beşinci parti”nin MHP içinden çıkabileceğini söyledi. Ağırdır, seçim hükümeti sürecinde MHP’den ayrılarak AKP’ye geçen Tuğrul Türkeş önderliğinde 10-15 kişinin birleşip AKP ile koalisyon kurma ihtimalini gündeme getirdi.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır, NTV’de yayımlanan Seda Öğretir yönetimindeki “Son Baskı” programının dünkü bölümünde (26 Ekim 2015) şu ifadeleri kullandı:

“Seçimden sonraki kötümser senaryolarımdan biri şu: 5. parti MHP içinden çıkabilir. Kodlama olarak söylüyorum, ‘öz-hakiki MHP’ adı altında MHP içinden 10-15 kişi Tuğrul Türkeş Bey’in önderliğinde bir parti kurabilir ve AKP’nin aradığı o 15-20 milletvekili açığı kapanabilir ve AKP ile yeni MHP partisi bir koalisyon kurabilir.”

“Bu benim karamsar senaryom, çünkü hem siyaseti zorlama olur, hem de böyle bir koalisyonda çözüm süreci ve demokratikleşme konusunda şüphelerim var. Dolayısıyla ülke zor yönetilir.”

“1 Kasım’da siyasetin, hem AKP’nin, hem CHP'nin dönüşmesi lazım. Dışarıdan baktığımızda bina, aynı bina; rakamlar bir eksik, bir fazla. Yani, binanın camı, penceresi var ama içeride gaz kaçağı var, gaz birikmiş. En küçük kontağa bastığınızda patlayacak. Toplum böyle bir durumda, camın açılıp binanın havalandırılması lazım.”

Ali Bayramoğlu: Son derece akılcı bir senaryo

“Bu da AKP ve CHP koalisyonu olabilir diyorsunuz” diyen Öğreter, Ağırdır’dan “Eğer böyle bir yaklaşımla yaparlarsa” yanıtını aldıktan sonra programın katılımcılarından Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu’na “Sizce MHP’den 15-20 milletvekili çıkar mı” diye sordu. “Çıkabilir, son derece akılcı bir senaryo” yanıtı veren Bayramoğlu, sözlerine “Ama bu tür formüller çok zoraki formüller olduğu için hayır getiremeyebilirler” diyerek devam etti.

Bayramoğlu, Ağırdır’ın yönelttiği “Her şeye rağmen, AKP'ye rağmen, Erdoğan'ın senaryosu bu olabilir mi” sorusu üzerine “Olabilir, hiç bir şüphe yok” dedi.

“Sürrealist gerçekliğe rağmen

oy değişmiyorsa...”

Son seçim anketi kamuoyuna sızan KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır Periscope üzerinden Ruşen Çakır'a da açıklamalar yaptı.

- Bu seçimde aslında AK Parti'nin tek başına iktidar olup olamayacağını referandum ediyoruz. Hepimizin merakı AK Parti 276 olacak mı olmayacak mı?

7 Haziran'dan sonra yayınlanan bütün anketlere baktığımızda üç aşağı beş yukarı hepsi aynı tabloyu görüyor. Ankara katliamı olmuş 102 vatandaş ölmüş Konya'daki maçta yuhalama var, 'oh olsun' diyenler var. Toplumun ne kadar sürrealist bir gerçekliği olduğu açık. Buna rağmen oy değişmiyorsa tuhaf bir durum var. Diğer meslektaşlarım da bu tuhaf durumu açıklamanın peşinde.

- Ne bunu üretiyor?

Dışardan bakınca bina aynı duruyor gibi ama içerde dehşet bir gaz birikmesi var. Kapıyı açıp kim kontağa basarsa patlayabilir. Bunun belirtisi ne? 3 rakam söyleyeyim.

1 : Var olan durumu bir siyasi kriz diye değerlendirenlerin oranı yüzde 80.

2 : Ülkenin yüzde 75'i hem bireysel hem ülke hayatı için önümüzdeki 3 ve 6 ayda büyük bir ekonomik kriz bekliyor. Bu ülkenin 4'te üçü.

3 : Ülkenin üçte ikisi çatışma terör meselesini her an her yere bulaşabilecek bir risk olarak görüyor. Bu bile toplumda nasıl bir basınç birikmesi olduğunu gösteriyor. Buna rağmen oy değişmiyor diyorsak bu sürrealist bir durum.

Şirketler için yaptığı KONDA anket sonuçlarının kamuoyuna sızmasıyla ilgili de konuşan Bekir Ağırdır, sözleşme sebebiyle bu anketi ne yalanlayabileceğini ne de doğrulayabileceğini söyledi. Bu anketleri aboneleri olan şirketler için yaptıklarını belirten Bekir Ağırdır, "Bunun aboneleri şirketlerdir. Sözleşmelerim olduğu için bu anketlerle ilgili konuşamamam. Doğrulayamam ya da yalanlayamam. 29 Ekim perşembe günü anketle ilgili açıklama yapacağız" dedi.

“Yüzde 93’te sandığa gitme kararlılığı var”

Bekir Ağırdır'a göre, 1 Kasım erken seçiminin belirleyicisi 7 Haziran seçiminde sandığa gitmeyen yüzde 13 olacak. Bu seçmenin kime yönelişinin sonuçlara etki edeceğini belirten Bekir Ağırdır, bu seçimde seçmenin yüzde 93'ünün sandığa gitme kararlılığında göründüğünü söyledi.

Bekir Ağırdır'ın analizine göre seçime katılımın düşük olması belirleyici bir etki. Bu AK Parti'nin oyunu düşürebileceği gibi yükseltebilir de... Bekir Ağırdır bu konuda şu bilgileri verdi:

"Bir asimetri oluşacak. Bir ihtimal AK Parti'nin de tezi. AK Parti'nin 18 milyon seçmeni gider sandığa, diğerleri eksik katılırsa aynı kesimin oyu (7 Haziran seçiminde) yüzde 40.9 olmuşken, 1 Kasım'da yüzde 42.5 olur. Bunun olması için Kürtlerin bir kısmının veya Türkler'in bir kısmının sandığa gitmemesi lazım. Bu ihtimal zor. Kürtler her birinin kapısına mayın döşense de yine gidecekler. Sonuç olarak katılım asimetrilerden biri gerçekleşirse bütün anket şirketleri yanılmış gibi bir tablo çıkabilir. Bu ihtimal vardır."

Bekir Ağırdır’a göre, bu seçimler AK Parti için aynı zamanda bir referandum niteliği taşıyor. Bekir Ağırdır şu tespitte bulundu:

" Hepimizin merakı AK Parti 276 olacak mı olmayacak mı? Birinci farklılaşma burda oluştu. İkinci farklılaşma da şu : 7 Haziran'da AK Parti'den hem HDP'ye hem MHP'ye geçiş oldu. CHP ile HDP arasında geçişkenlikler vardı. Ama 1 Kasım'da şöyle bir fark yaşıyoruz. AK Parti ile MHP bir tarafta, CHP ile HDP diğer tarafta. Dolayısıyla geçişkenlik AK Parti ile MHP arasında olacak. Bu tarafta da CHP ile HDP arasında olacak."