Tuğrul Türkeş: 5. partiyi bir tek Bahçeli biliyorsa, demek ki kendisi de bu oluşumun içinde

AKP'nin seçim hükümeti için yaptığı bakanlık teklifini kabul etmesinin ardından MHP'den ihraç edilen ve 1 Kasım seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı gösterilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "seçimlerden sonra Meclis'te 5. parti kurulabileceği" sözleriyle ilgili olarak, "Bu oluşumu sadece Bahçeli bildiğine göre kendisi de içinde olmalı" yorumunu yaptı. Türkeş, "MHP bir Truva atı mı?" diye sordu.

"Blöf yapıyor olamaz demek ki kendisi böyle bir oluşumun içinde"

A Haber'e konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "1 Kasım'dan sonra parlamentoda beşinci bir parti çıkacak" sözlerini, "Bir tek sayın Bahçeli biliyor başka hiç kimse bilmiyor o zaman sen pişiriyorsun derler" ifadeleriyle eleştirdi. "Demek ki bir beşinci partinin oluşumumun bilgileri sayın Bahçeli'de bulunuyor… Gayri ciddi bir açıklama yapmış yani blöf yapıyor olamaz demek ki kendisi böyle bir oluşumun içinde" diyen Türkeş, Devlet Bahçeli'ye şu soruları yöneltti:

"O zaman MHP'nin kendini iktidar yapmak yerine Meclis'e niye bir 5. parti kazandırma çalışmaları içinde görev aldığını açık ve net ortaya koyması lazım. Kulislerde konuşulan AK Partiyi bölme gayreti daha açık söyleyeyim daha önce AK Parti'de en üst seviyelerde görev yapmış şahsiyetler tarafından böyle bir girişim olacak ise ki buna ihtimal vermiyorum o zaman onlara yakın isimlerin MHP'den milletvekili adayı olarak gösterilmiş olması bu oyunun bir parçası mıdır daha açık sözlerle MHP bir Truva atı mıdır?"

"Etrafındaki basın danışmanı ve diğer bazı şahsiyetlere havlatmasa..."





Devlet Bahçeli'nin "1 Kasım sonrası HDP hariç herkesle koalisyona hazırız" şeklindeki mesajını da değerlendiren Türkeş, şunları söyledi:

"O zaman Türkiye'yi bir daha niye seçime götürdün bu seçimin müsebbibi sensin. Senin hayırların yüzünden Türkiye seçime gidiyor. Benim inancım vatandaşımız bu aymazlıkları gördü ve 1 Kasım'da AK Parti tek başına iktidar olacak ve inşallah koalisyon aramayacak."

Bahçeli'nin son dönemdeki "Türkeş bize başbuğumuzun emaneti her şartta MHP himayesinde" sözlerine de tepki gösteren Tuğrul Türkeş, "Sağolsunlar etrafındaki basın danışmanı ve diğer bazı şahsiyetlere havlatmasa bu samimi beyanını esas alacağız. Gene de güzel bir beyandır kendisine teşekkür ediyorum ben de sayın Bahçeli ve arkadaşlarını koalisyona girmeyen ve iktidar olmak istemeyenleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.