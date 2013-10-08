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Politika

TBMM’ye 5. Parti geliyor

Bu ayın sonunda HDP, resmi işlemlerini tamamladıktan sonra Meclis’e gelecek

08 Ekim 2013 19:56

Hülya Karabağlı / Ankara

Meclis, bu ayın sonunda beşinci partisine kavuşuyor. Halkların Demokratik Kongresi (HDK)  26 Ekim’de Ankara’da kongre yapacak. Kongre ile Halkların Demokratik Partisi  (HDP) kurulacak. HDP, resmi işlemlerini tamamladıktan sonra Meclis’e gelecek. TBMM’nin en küçük gurubu HDP’de, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in yer alması bekleniyor.

 

Meclis’te nerede oturacaklar?

 

Meclis’in en minik muhalefet partisi HDP milletvekillerinin BDP’nin arka sıralarında oturması bekleniyor.

TBM’de AKP; CHP, MHP ve BDP’den sonra beşinci parti olarak HDP yer alacak.

ETİKETLER

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