Bakan Türkeş: Böyle bir şeyi söylemiş olmak için delirmiş olmam gerekir

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, dün Anadolu Ajansı tarafından geçilen "orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması zafiyet değildir" sözlerine açıklık getirdi. Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "orada" sözcüğü ile miting alanını değil Ankara Garı'nı kastettiğini söyleyen Türkeş, "Aksi halde, böyle bir şeyi söylemiş olmak için delirmiş olmam gerekir" dedi.

"Sokaktaki insanları polis çevirip ararsa"

Saldırının, miting alanında değil Ankara Garı'nın önünde olduğuna dikkat çeken Türkeş, "Orada sadece mitinge gelenler değil, Gar'a gelip giden insanlar da vardı. Sokaktaki insanları polis çevirip üstünü arasa, niye arıyorsun derlerdi" diye konuştu.

Ankara'daki saldırıda 97 kişinin öldüğünü, bunun "azımsanacak bir şey olmadığını" vurgulayan Türkeş, "Bu, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilmiş topyekün bir terör saldırısıdır" dedi.

"Güvenlik zafiyeti varsa devlet üzerine gider"

Olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini de hatırlatan Türkeş, "Eğer bir güvenlik zafiyeti varsa, tabi ki devlet bunun üzerine gider. Aksi halde daha bu soruşturmalar tamamlanmadan "kimsenin suçu yoktur" demesi için bir adamın delirmiş olması gerekir" diye konuştu.

AA haberi şöyle geçmişti:

Türkeş, dün AA'nın editör masasına konuk olmuş, Ankara saldırısı konusundaki soruları yanıtlamıştı. AA haberinde Türkeş'in açıklamalarının ilgili bölümü şöyle yer almıştı:

"Olayda ihmal var mı? Şu anda bu çok yönlü olarak araştırılıyor ama orada bir güvenlik tedbirinin alınmaması bir zafiyet değildir. Bir an için düşünün ki, orada miting yapılacak alandan 2-3 kilometre uzakta, insanlar otobüslerden, trenden, kitle taşıma araçlarından inip oradan meydana doğru hareket ediyorlar. Gardan gelip başka işler için şehre giden insanlar da var. Nasıl bir güvenlik tedbiri alabilirsiniz? Sadece devlet miting alanına giriş ve çıkışları kontrol edebilir. Onun haricindeki yollarda serbest dolaşım her zaman olduğu gibi yapılıyordu. Konuşmalara bakıyorum, 'Orada hiç kimse yoktu güvenlik güçleri' diye altını çizerek bazıları söylüyorlar. Peki güvenlik güçleri olsaydı o zaman da 'Burada bu güvenlik güçlerinin işi ne' diye tepki olacaktı,belki de ondan itiş, kakış olacaktı. Tren garının karşısındaki alan hem serbest trafiğin aktığı hem de miting alanına giriş yapacak grupların toparlanıp, yürüyüşe geçtikleri bir alan. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki konu çok yönlü olarak araştırılıyor."