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Yaşam

Komünist başkandan yeni icraat

Tunceli'nin Ovacık ilçesi TKP'li belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, "Otobüs, eskisi gibi vatandaşları ücretsiz taşımaya devam edecek" dedi

14 Mayıs 2016 04:03

Tunceli'nin Ovacık ilçesi TKP'li belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçede uzun yıllardan beri hizmet veren halk otobüsünün eski olması ve ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 339 bin TL değerinde yeni bir halk otobüsü aldı.

339 bin TL değerindeki 2015 model halk otobüsünün 170 bin TL’si kredi 169 bini ise belediye bütçesinden ödenerek satın alındı. Yolcu kapasitesi 106 olan yeni halk otobüsünün alınması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ovacık halkının yıllarca ezildiğini ve iyi şeylerden mahrum kaldığını ifade eden Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, “Mevcut hizmet veren otobüsümüz eski ve kapasitesi yeterli olmadığı için vatandaşlarımız sorunlu bir şekilde yolculuk yapıyordu.Bu durum bizi rahatsız ettiği için vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için büyük otobüs almaya karar verdik. Otobüs, eskisi gibi vatandaşları ücretsiz taşımaya devam edecek. Umarım bu otobüs vatandaşlarımızın sorununu çözer. Halkımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”dedi.

Ovacık ilçe merkezinde bulunan Konuklar ve Ovamkent mahallelerine sefer yapacak olan otobüsün ilk seferini Belediye Başkanı Maçoğlu yaptı.

 

Yoksullara kaynak yaratmıştı

 

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçedeki Hazine’ye ait yaklaşık 650 dönüm araziye nohut, kuru fasulye ve patates ekmiş, nohut ve fasulyeden elde ettikleri gelirle ilçede yoksul ve durumu iyi olmayan 100 aileye çeşitli yardımlarda bulunmuş, 78 üniversite öğrencisine de burs vermişti.

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