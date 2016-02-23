Komünist başkan, gelir-gider tablosunu afiş yaptırarak belediye binasına astı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin 'Komünist Başkan'ı Fatih Mehmet Maçoğlu, hayata geçirdiği farklı belediyecilik anlayışı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Hazine arazisine ektirdiği nohutları yoksul vatandaşlara dağıtan ve sel mağduru Hopa'ya yardım tırları gönderen Ovacık Belediyesi, şimdi de 2015 yılı gelir-gider tablosunu afiş yaptırarak belediye binasına astı. Aynı uygulamayı daha önce Batman Belediyesi de yapmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, belediyenin 1 yılık gelir gider ve borç tablosunu belediye binasına astı. Başkan Maçoğlu, seçim öncesi hazırladıkları programda şeffaflık sözü verdiklerini hatırlatarak, yaptığı bu uygulama vaatleri arasında olduğunu söyledi.

Belediyenin gelir ve giderinin herkesin öğrenmesi gerektiğini anlatan Maçoğlu, "Seçim öncesi programımıza baktıysanız şeffaflık bizim olmazsa olmazımızdır diye belirtmiştik. Geçen sene de böyle bir şey yapmıştık. Biz halk meclislerinde zaten bunun hesabını veriyorduk. Oraya katılmayan dostlarımız var, memurlar var ya da bunu rakamsal olarak merak eden dostlarımızın olacağını düşündüğümüzden kaynaklı iki senedir böyle bir çalışma yapıyoruz. Mahallere de el ilanları ile dağıtıyoruz. Gelirimiz, giderimiz, gücümüz ne herkes bunu öğrensin istiyoruz. İlk yaptığımızda halk bu tür şeyleri olumlandırdı. Halka ait olan bir şeyin hesabının verilmesi toplumu sevindirdi. Hesap vermemiz insanları olumlandırır diye düşündüm" diye konuştu.



"Her belediye bizim gibi olursa"



Her belediyenin kendileri gibi şeffaf olması gerektiğini anlatan Başkan Maçoğlu, "Toplumla ilişkisi olan, halka hesap verebilirliği olan mutlak sosyalistlerin mutlak görevi olması lazım. Sadece komünistlerle ilgili değil. Hesap vermek için bir ideolojinin parçası olmaya gerek yok. Sosyalistler için halka hesap vermek mecburidir. Biz sol ve sosyalistler bu bilinçteyiz halk bizi seçti halka hesap vermek zorunluluğumuz var. Her belediye bizim gibi şeffaf ve halkçı olursa birçok sorunda çözülür" dedi.



Geçmiş yıllarda zarar ediyordu



Ovacık Belediyesi’nin geçmişte hep zarar ettiğini ve borçlandığını ancak 2015 yılında halk ile birlikte yaptıkları çalışmalar ile kara geçtiklerini anlatan Başkan Maçoğlu şöyle devam etti:

"Yıllık bütçemizin, gelirlerimizin tamamını gösteriyor. İller Bankası’ndan tutun da kiralarımıza, yıllık personel giderlerimizden hizmetlerin tüm giderlerini gösteriyor. Önceki dönemlerde hep zarar eden belediye iken şimdi 150-200 bin TL devir eden belediye durumuna geldik. Fuzuli giderleri kesmeye başladığınız zaman bunların hepsi zaten size kalmaya başlar. Bu duruma gelene kadar bireysel giderlerden tutun da, araçlardan ve yakıta kadar her şeyden kestik. Buranın bir aile olduğunu düşünün,kendi aileniz üzerinden bir hesap yapın. Gelirlerinize göre bütün giderlerinizi ayarlamaya başladığınız zaman bu aileyi devam ettirebilirsiniz. Bizim gelir ve giderlerimiz arasındaki fark bu şekilde ortaya çıktı. Makam aracı kullanmıyorum. Belediye çalışanları başka bir ile giderken bizim araçları kullanmıyor. Bu şekilde de tasarruf yaptık. Bunun için şeffaflık çok önemli. Hesap verebilmeyi kendine görev edinmek bizim için çok önemli. Bunu yaparken zaten halklaşıyorsun, halklılaşıyorsun. Biz hesap verebilirliği bunun üzerine kuruyoruz."



İki yılda kâr ettirdi



Pankart olarak asılan tabloya göre, belediyenin toplam gideri 2 milyon 752 bin 914 TL, geliri ise 2 milyon 892 bin 507 TL olarak gerçekleşti. Maçoğlu, göreve geldiği 2014 yılında verdiği röportajda ise, "Belediye'nin 1.2 milyon borcu, 600 bin lira alacağı var ama alacakların tahsil edilmesi çok zor. Borçlu genelde esnaf. İnsanlar burada 3 ay, 4 ay para kazanıyor. 200-300 liralık kirasını bile ödeyemiyor. İller Bankası'ndan aylık 70 bin liranın geldiği bir ilçe burası. O da personele gidiyor. Başka geliri yok" demişti.