Ovacık'ın komünist başkanı Maçoğlu: Üzerimde mahalle baskısı çok; 2019'da aday olmak istemiyorum

Tunceli’nin Ovacık İlçesi'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, özgürlüğüne çok düşkün olduğunu belirterek, başkanlığı süresince özgürlüğünün baskılandığını söyledi. Üzerindeki mahalle baskısının çok fazla olduğunu söyleyen Maçoğlu, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmak istemediğini açıkladı.

DHA’dan Eyüp Kelebek’in haberine göre; Anadolu Üniversitesi Düşünce ve Hukuk Kulübü öğrencileri tarafında düzenlenen ’Yerel Yönetimler’ konulu söyleşiye konuşmacı olarak Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldı. Yunus Emre Kampüsü’ndeki Sinema Anadolu Salonu dolunca çok sayıda öğrenci yerlerde ve sahnede oturdu. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçelerinde organik üretim yaptıklarını, bunu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerini söyledi. Maçoğlu şöyle konuştu:

"Sosyalist siyaseti savunan ya da kafasındakini, düşündüğünü kuramsal açıdan sokakta yansıtmaya çalışan bir belediye başkanı ya da halk meclisinin altında çalışan bir belediyenin memuru olmak gerçekten de çok büyük mutluluk verici. Bugün onlarca yıldır komünizme ya da sosyalizme öcü olarak bakanlar ya da öyle inandıranlar açık, kapalı, düşüncesi sağ ya da herhangi bir yerde kendisini ifade edenler Ovacık ile ilgili bir konuşma olduğunda ya da bir görüşme olduğunda yüzü gülmeye başlıyor. Demek ki sol sosyalist siyaset cephesi güçleniyor. Biz politik bir halk örgütlüğü için uğraşıyoruz. Bunu yaparken programımız dahilinde bu halkın kendisini üretimden yönetime koyduğu bir yerel yönetim, devrimci yerel yönetim programını örgütlüyoruz. Söz, yetki, karar halka programını örgütlemeye çalışıyoruz. Sıkıntılarla beraber geldiğimiz aşama iyi."

"Özgürlüğüme çok düşkünüm"

Konuşmasının ardından öğrenciler Başkan Maçoğlu’na çeşitli sorular yöneltti. Bir öğrencinin '2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna "Ben özgürlüğüme çok düşkün biriyim. Özgürlüğüm baskılandı, mahalle baskısı çok fazla. Onun için bir sonraki dönem yoldaşlar ne diyor bilmiyorum ama onlardan rica edeceğim ne olur beni koymayın diyeceğim" dedi.