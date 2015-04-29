Komünist Başkan hazine arazisine ektiği ürünleri yoksullara ücretsiz dağıtacak

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Hazine’ye ait yaklaşık 650 dönümlük araziye nohut, kuru fasulye ve patates ekti. Maçoğlu, elde dilecek ürünlerin bir bölümünü yoksullara ücretsiz dağıtacaklarını, bir kısmını da satarak üniversite öğrencilerine burs olarak vereceklerini söyledi.

Ferit Demir'in DHA'da yer alan haberine göre, Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, 650 dönümlük Hazine arazisine nohut, kuru fasulye, ve patates ekerek, buradan elde edecekleri gelirleri yoksul vatandaşa ve öğrencilere burs olarak dağıtacaklarını söyledi. Fasulye ve nohut ekimi yapılan alanda gazetecilere konuşan Başkan Maçoğlu, komünizmin halk iktidarı olduğunu ve bu yöntemle halk ile birlikte tarım devrimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tamamen organik olarak yetiştirilecek nohut, kuru fasulye ve patateste bu yıl elde edilecek ürünlerle, tohum bankası kuracaklarını anlattı. Başkan Maçoğlu, önümüzdeki yıl halka ücretsiz organik tohumu dağıtarak üretimin geniş alanlara yayılmasını sağlayacaklarını da belirtti.

Devrimci ya da komünist bir ruha sahip olmayanların böyle bir projeyi gerçekleştirmesinin çok zor olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, şöyle dedi:

"Seçimlerden önce belediyeyi halk ile birlikte yöneteceğimizi vaat etmiştik. Komünizim zaten halkın kendi kendisini yönetmesidir. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Biz de tarım devrimini gerçekleştirmek ve halk iktidarı için bu çalışmayı yaptık. Bu yıl bir ilki başlattık ve şu an ekime başladığımız 200 dönümlük alana nohut, 250 dönümlük alana kuru fasulye ve 200 dönümlük alana da patates ekimi yapacağız. Tohumlarımız tamamen organik ve elde edeceğimiz ürünlerimizde tamamen organik olacak, zerre kadar kimyasal katkı söz konusu olmayacak. Nohut ve fasuliyeyi ilçe merkezinde, patates ekimini de iki ayrı köyde yapacağız. Bu çalışmaları halk ile birlikte yapacağız. Patates ekimini köylüler ile birlikte ekeceğiz. Patates tohumunu biz temin edeceğiz, mazot ücretini de biz köylüye ödeyeceğiz. Ekimini yapacağız, üretimini köylü yapacak ve biz sadece tohum alacağız. Geri kalanını köylüye dağıtacağız ve köylü vatandaşlarımız kazanacak."

Siyasi ve ideolijik olarak, halk ve yoksulun yanında yeralmayı hedeflediklerini belirten Maçoğlu, "Bizim coğrafyada iş alanı yok, istihdam çok kısıtlı. İnsanlar hergün yoksullaşıyor, bizim politikamız ve amacımız yoksula yardımcı olmak. Burada iş bulmak neredeyse imkansız. İnsanlar işsiz, güçsüz zaten, 5-6 ay hep kış koşullarını yaşıyoruz. Öyle ki belli dönemler, insanlarımızın evine hiç para bile girmiyor. Amacımız yoksulluğu kısmen de olsa ortadan kaldırmak. Bizim amacımız en baştan beri üretim ilişkimizi geliştirmek ve bu üretime halkı direkt ortak etmek ve halk ile birlikte gerçekleştirmek. Bizim tarım üretimimiz kısa vadeli değil, uzun vadeli bir proje ve zamanla Türkiye piyasasına açılmak. Köylüyü kalkındırarak organik üretimi arttırmayı hedefliyoruz. Bizim hem siyaseten, hem de ideolojik bakış açımız, yoksulun yanında olmak, üretime halkı katmak ve kalkınmayı köylerden başlatmak" diye konuştu.

Başkan Maçoğlu, elde edecekleri ürünlerin bir kısmını yoksul halka, bir kısmını da satarak üniveriste öğrencilerine burs olarak vereceklerini belirterek, "Biz bu yıl yapacağımız ekim sonunda elde edeceğimiz ürünlerden, öncelikle önümüzdeki yıl daha fazla alana ekim yapabilmek için tohum elde etmek. Tohumdan arta kalan ürünlerimizi de, öncelikle ücretsiz olarak yoksul ve köylü vatandaşa vermek. Yine satışını yapacağımız fasulye, nohut ve patatesten elde edeceğimiz gelirden de üniversitede okuyan öğrencilere burs vermeyi planlıyoruz. Yani bu hem köylümüzü, hem gençlerimizi ilgilendiren, çok amaçlı bir kalkınma projesidir. Komünizm halkının yanında olmak demektir zaten. Biz, tarım devrimini Ovacık’ta başlatacağız. Önümüze birçok engel çıkacaktır. Bunun da bilincindeyiz ve amacımız bütün engelleri aşarak üretim yapmak yoksula yardımcı olmak" dedi.

Komünistleri ve komünizmi savunanların toplumla birlikte, halkın içine girerek bu projeleri gerçekleştirmek zorunda olduğunu, çünkü komünizmin halkla birlikte başarmak olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, "Komünistler ve komünizmi savunanlar, toplumla birlikte halkın içine girerek bu projeleri gerçekleştirmek zorunda. Çünkü komünizm halkla birlikte başarmaktır, bizim amacımız da budur zaten. Komünizm bir kültür, yaşam biçimidir. Biz halk iktidarı için, Komünist bir başarı için, uzun bir yola girdik ve başarı için daha uzun bir yol var önümüzde. Ama kesinlikle bizler başarmak için bu yola girdik. Halkımız bu çalışmalarımızı çok olumlu karşıladı. Herkes katkı sunmak için bir çaba içinde. Sanıyorum Türkiye’de ilk kez böyle bir çalışma oluyor. Halk ile birlikte bir tarım devrimi gerçekleştiriyoruz ve bu durum halkta büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu devrim de, ancak Komünizm ile gerçekleşebilir, bu bilinçle yola çıktık. Bizim bu projemiz devrimci bir projedir, komünist bir projedir. Her kes halk ile birlikte, böyle bir başarıya imza atamaz. Biz bunu devrimci ruhumuzla, halk ile birlikte yapacağız" diye konuştu.