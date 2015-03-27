Kokpit kapıları nasıl açılır ve kilitlenir?

Marsilya Savcısı Brice Robin, Germanwings uçağının yardımcı pilot tarafından kasten düşürülmüş göründüğünü söyledi.

Savcı, kokpit kapısının pilotun girememesi için, o dışardayken kilitlendiğini belirtti.

Peki, bu nasıl mümkün oldu?

11 Eylül saldırılarından sonra, uçak kaçırmaları daha zor hale getirmek için kokpitlerinin güvenliğine ilişkin bazı önlemler alındı.

ABD Federal Havacılık Kurumu, kapıların el bombası atılması halinde dahi patlamaya dayanacak güçte yapılmasını istedi.

Genellikle de kokpit kapısı uçuş boyunca kilitli kalıyor.

Kokpit sistemi

Kokpit güvenlik sistemleri, pilot koltuğundan yönetiliyor.

Sistemin geçici bir süre ile devre dışı bırakılması halinde, güvenlik kodunu bilen mürettebat kokpite girebiliyor.

Airbus tipi uçakların kokpit kapılarında üç farklı norm var: Normal, açık ve kilitli.

"Normal" durumda, kokpit kapısı kilitli oluyor ancak 30 saniyelik bir sürenin ardından şifrenin girilmesi halinde mürettebat içeri girebiliyor. Ancak bunun için bu süre boyunca kokpit içinden müretebbata yanıt verilmemesi gerekiyor.

"Açık" durumda, pilot tuvaletten dönen meslektaşına kokpit kapısını açıyor.

"Kilitli" durumda ise güvenlik şifresi doğru da girilse kokpit kapısı beş dakika boyunca açılamıyor ve bu süre uzatılabiliyor.

Böylece hava korsanları mürettebattan şifreyi öğrenseler bile kokpite giremiyor.

Kokpitte kaç kişi olmalı?

Diğer bir soru da herhangi bir anda kokpitte kaç kişi olması gerektiği ile ilgili.

ABD'deki kurallara göre, pilot dışarı çıktığında bir kabin görevlisi kokpite giriyor.

Germanwings Havayolları ise Alman Havacılık Güvenliği Ajansı tarafından belirlenen kokpit kurallarını uyguluyor.

Bu kurallara göre, kokpitte iki kişilik bir ekip olduğu zaman bunlardan biri sadece, mutlak derecede belirlenmiş minimum sürede, kokpitten ayrılabiliyor.

Diğer havayolu şirketlerinde ise "ikili kuralı" var.

Buna göre, bir pilot herhangi bir zaman uzunluğu için kokpiti terk ederse, başka bir mürettebat üyesi ile yer değiştirmesi gerekiyor.

Ancak, Germanwings'in sahibi Lufthansa'da ya da diğer bazı büyük havayollarında durum böyle değil.

Düşen uçağın pilotu 10 yıldır havayolu grubunda çalışıyordu ve 6 bin saatten fazla uçuş tecrübesi vardı.

Germanwings'e 2013 yılında katılan yardımcı pilot için ise bu süre 650 saatti.