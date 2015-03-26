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Dünya

Fransız savcı: Yardımcı pilot uçağı bilerek düşürdü!

'Pilotun uçağı parçalamak istediği görünüyor'

26 Mart 2015 15:58

Taşıdığı 144 yolcu ve altı mürettebatla Barcelona-Düsseldorf seferini yaparken Fransız Alpleri'nde düşen Germanwings uçağıyla ilgili soruşturmayı yürüten Marsilya Savcısı Brice Robin kokpitteki pilotun, uçağı kasten düşürdüğünü söyledi.

Fransız savcıya göre önceki gün Alpler'de 150 kişiyle yere çakılan uçağı yardımcı pilot bilerek düşürdü. 

Robin, Marsilya'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Pilotun uçağı parçalamak istediği görünüyor" dedi.

Marsilya Savcısı Brice Robin

Savcının açıklamasına göre, kaptan pilot uçağı otomatik pilota aldıktan sonra 'Yetki senin' diyerek kokpitten ayrıldı. Fransız savcı, Alman vatandaşı olduğu belirtilen Lubitz'in, kaptan pilot yokken bir düğmeye basarak uçağı düşüşe geçirdiğini söyledi.

Savcı, uçak yere çarpmadan önce yolcuların çığlık attığının kayıtlarda yer aldığını açıkladı.

Marsilya Savcısı Robin'in ardından Almanya Ulaştırma Bakanı da bir açıklama yaparak, "Fransız savcının 'uçağın kasten düşürüldüğü' yönündeki tespiti bize de mantıklı geldi. İkinci karakutunun bulunmasıyla yeni ayrıntılar da ortaya çıkabilir" dedi.

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