Fransa'da düşen uçaktaki öğrenciler, ölüme kurayla gitmiş!

Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings uçağında bulunan ve öğrenci değişim programına katılmak isteyen 16 öğrencinin, 40 öğrenci arasından kurayla seçildiği belirtildi.

Almanya 'nın Gelsenkirchen kenti yakınlarındaki Haltern kasabasında bulunan Joseph-König-Gymnasium Lisesi'nden İspanya'ya giden ve düşen Germanwings uçağında olduğu öğrenilen 16 öğrencinin, okulda kura çekimiyle belirlendiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Temel Elcivan’ın haberine göre, İspanya-Almanya arasında yapılan öğrenci değişim programına, söz konusu okuldan 40 öğrencinin gitmek istemesiyle, 16 ile sınırlı olan grup için kura çekimi yapıldığı belirtildi. Çekilen kura ile belirlenen ve henüz isimleri açıklanmayan 16 öğrenciye, iki de öğretmenin eşlik ettiği açıklandı.

Uçak kazasının duyulmasıyla dün, eğitime kapatılan Joseph-König-Gymnasium adlı okulda, bu sabah Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanı Sylvia Löhrmann'ın katılımıyla bir anma töreni yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan törende, okul öğretmenleri, okul idaresi ve öğrenci ailelerinin de bulunduğu belirtildi.