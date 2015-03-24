Fransa'daki uçak kazasında 150 kişi öldü, ölenler arasında 39 Türk'ün olduğu iddiası yalanlandı

Barcelona-Düsseldorf seferini yapan Germanwings Havayolları'na ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, Fransız Alpleri'nin güneyinde düştü. AFP'nin haberine göre havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 144 yolcu ile altı mürettebat olduğu kaydedildi.

Katalan haber kanalı 3/24, Türk sayısının 39 olduğunu öne sürdü. Daha önce yolcu listesinde 67 Alman vatandaşının bulunduğu belirtilmişti. Kazada ölenler arasında 2 öğretmen ile 16 öğrencinin de olduğu öğrenildi.

Ancak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, uçakta 39 Türk yolcu olduğu iddiasını yalanladı. Yetkililer, uçakta Türk kökenli 1 Almanya vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Bakanlık yetkilileri, "Uçakta başka Türk yolcu olup olmadığı iddiası araştırılıyor" açıklamasını yaptı.

Bakan: Muradiye adlı bir soydaşımız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kazada, vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohman adında bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

"Vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohman adında bir kadın hayatını kaybetti. Evlenmeden önceki soyadı Çelik olan Muradiye adında bir soydaşımızın olduğunu tespit ettik. Yolcu listesini kontrol ettik. Bir de Yasmin adında bir yolcu var ama Türk olup olmadığını bilmiyoruz."

Kurtarma ekiplerinin kazanın gerçekleştiği bölgede ilk enkazlara ulaştığı öğrenildi. Uzmanlar, uçağın neden düştüğünün haftalar sonra anlaşılabileceğini belirtiyor. Ancak yetkililer kazanın nedeninin hava koşulları olmadığını, uçağın teknik bir nedenle düşmüş olabileceğini açıkladı.

'Uçak parçalandı, karakutu bulundu'

Arama kurtarma ekipleri uçağın parçalandığını, en büyük enkaz parçasının bir otomobil büyüklüğünde olduğunu aktardı. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve uçağın karakutularından birinin kaza bölgesinde bulunduğunu söyledi. Karakutu inceleniyor.

Enkaz alanına ulaşan arama kurtarma helikopterinden çekilen fotoğraf:

İspanya Kralı VI. Felipe, uçakta Türkiye vatandaşlarının olduğunu duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yaptığı açıklamada İspanya Kralı'nı doğruladı. Katalan haber kanalı '3/24'Almanya kaynaklarına dayanarak uçakta 39 Türk soyadlı kişinin bulunduğu bilgisine ulaştıklarını duyurdu. Kanal, ölenlerin çoğunun öğrenci olduğunu belirtti.

Lufthansa'ya bağlı Germanwings havayolu şirketine ait uçakta toplam 150 kişi olduğu açıklandı.

İspanya'nın Barcelona kentinden Almanya'nın Düsseldorf şehrine giden 4U 9525 sefer sayılı uçağın, Nice kentinin kuzeyindeki Barcelonnette kasabasına 100 kilometre uzaklıkta düştüğü belirtildi.

Yetkililer bölgeye ulaşımın yalnız helikopterle sağlanabildiğini, yürüyerek ise en az 3 saatlik mesafe bulunduğunu açıkladı.

Kral 'Türk yolcular da var' demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile Paris'te basın toplantısı düzenleyen İspanya Kralı 6'ncı Felipe, uçaktaki yolcular arasında Türklerin de olduğunu açıkladı.

Düşen uçağa ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Uçakta Türk var mı bilgimiz yok. Arkadaşlarımız araştırıyor. Olumlu ya da olumsuz bir şey şu anda söyleyemiyorum. Umarım yoktur" demişti. Çok sayıda Alman yolcu taşıyan uçaktaki 45 kişinin İspanyol soyadına sahip olduğu açıklanmıştı.

Kaza, Barcelonnette kasabası yakınlarında meydana geldi.

Fransız iTele televizyonuna konuşan bir havacılık yetkilisi, kazanın meydana geldiği dakikalarda hava şartlarının normal olduğunu söyledi.

Erişimin zor olduğu bir alan

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, kazadan sağ kurtulan olmadığının düşünüldüğünü söyledi. Uçakta muhtemelen çok sayıda Alman yolcu olduğunu belirten Hollande, "Kaza, erişimin zor olduğu bir alanda oldu" dedi.

"Bu, topraklarımızda yaşanmış bir trajedidir" diyen Hollande, kazaya ilişkin Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefon görüşmesi yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Thierry Mariani uçağın TSİ 11.47'de acil durum sinyali gönderdiğini açıkladı.

Düsseldorf Havalimanı'nda uçağın inmesini bekleyen bir yolcu yakını kaza haberiyle yıkıldı.

DHA'nın haberine göre, bölgede uçuş yapan iki helikopter uçağın enkazını tespit etti. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, kurtarma ekiplerinin bölgeye doğru yola çıktığını söyledi.

Şirketten ilk açıklama

Düşen uçakla ilgili TSİ ile 16.00'da Köln-Bonn Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyeceği duyurulan Germanwings'ten yapılan açıklamada, "Basında yer alan kaza haberleri konusunda henüz herhangi bir bilgiyi teyit edemiyoruz. Konuyla ilgili kesin bilgiler elimize ulaştıkça sizinle paylaşıyor olacağız" denildi.

81 uçağıyla 86 noktaya uçan Germanwings'in, sahip olduğu filonun yaş ortalamasının 9.2 olduğu bildirildi. Düşen uçağın ise 24 yıllık olduğu açıklandı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Germanwings hava yolu şirketi daha önce ölümcül bir kazaya karışmadı.

Merkel programını iptal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye'nin kaza dolayısıyla "şoke olduğunu" söyledi. Seibert, Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la telefonda görüştüğünü ve tüm programlarını iptal ettiğini duyurdu.