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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings'in Fransa'da düşen uçağı 24 yaşındaydı

Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings'e ait yolcu uçağına ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

24 Mart 2015 17:10

Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu Germanwings'in Barcelona – Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı bu sabah Fransa'nın güneyinde, Alpler bölgesinde düştü.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) havacılık portalı Airfleets.net'ten aktardığı verilere göre, A320 tipi Airbus yolcu uçağı 6 Şubat 1991 tarihinde Lufthansa'ya teslim edildi.

İlk uçuşunu 29 Kasım 1990 tarihinde yapan 147 koltuklu uçağın kuyruk tescil kodu D-AIPX idi.

Uçaktaki yolcuların büyük kısmını Almanlar oluşturuyordu. İspanyol yetkililer 144 yolcudan 45'inin İspanyol vatandaşı olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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