Germanwings'in Fransa'da düşen uçağı 24 yaşındaydı

Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu Germanwings'in Barcelona – Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağı bu sabah Fransa'nın güneyinde, Alpler bölgesinde düştü.
Alman Basın Ajansı'nın (dpa) havacılık portalı Airfleets.net'ten aktardığı verilere göre, A320 tipi Airbus yolcu uçağı 6 Şubat 1991 tarihinde Lufthansa'ya teslim edildi.
İlk uçuşunu 29 Kasım 1990 tarihinde yapan 147 koltuklu uçağın kuyruk tescil kodu D-AIPX idi.
Uçaktaki yolcuların büyük kısmını Almanlar oluşturuyordu. İspanyol yetkililer 144 yolcudan 45'inin İspanyol vatandaşı olduğunu açıkladı.