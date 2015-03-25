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Dünya

Fransa'da düşen uçakta hayatını kaybeden Türk yolcunun ismi açıklandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da düşen uçakta 50 yaşında bir Türk yolcunun olduğunu açıkladı

25 Mart 2015 09:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da düşen uçakta 39 Türk yolcu bulunduğuna ilişkin "Vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohmann adında bir kadın hayatını kaybetti. Evlenmeden önceki soyadı Çelik olan Muradiye adında bir soydaşımızın olduğunu tespit ettik. Yolcu listesini kontrol ettik. Bir de Yasmin adında bir yolcu var ama Türk olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde açıklama yaptı.

 

Muradiye Lohmann kimdir?

 

Düşen uçakta hayatını kaybeden tek Türk yolcu olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Muradiye Lohhman, 2001 yılında evlenerek Alman vatandaşlığına geçmiş.

Lohmann, 5 yılı aşkın bir süredi merkezi Düsseldorf'ta bulunan, çok uluslu bir Alman firmasında yöneticilik yapıyordu.

 

39 Türk olduğu iddia edilmişti

 

Alman hava yolu şirketi GermanWings ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı 150 yolcusuyla birlikte Fransa'nın güneyinde düştü.

Kazanın ardından Katalan medyasına dayandırılan haberlerde uçakta 39 Türk yolcunun olduğu iddia edildi.

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