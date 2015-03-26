Fransa'da düşen uçağın kara kutusundan: Pilotlardan biri kokpitin kapısını tekmeledi, kırmaya çalıştı

Barselona-Düsseldorf seferini yaptığı sırada Fransa'nın güneyinde Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde düşen Germanwings Havayolu'na ait Airbus 320 tipi uçağın kara kutusu dikkat çeken bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

Kokpitte yapılan konuşmaları kaydeden kara kutudaki ses kayıtlarına göre, uçağın pilotlarından biri uçak irtifa kaybetmeye başlamadan önce, yolcuların da bulunduğu kabin tarafına geçti. Bir süre sonra geri dönerek kokpit kapısını tıklayan pilot, içerideki pilottan yanıt alamadı.

Kara kutu ses kayıtlarına göre, pilot daha sonra kapıyı yumruklamaya, tekmelemeye başladı, hatta kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve içerideki pilottan yine hiçbir tepki gelmedi.

Kazanın araştırılmasında görevli üst düzey bir askeri yetkiliye dayandırılan ve Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 144 yolcu ve 6 mürettebatın ölümü ile sonuçlanan kazada çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı.

Uçak irtifa kaybetmeye başlamadan önce kokpitten ayrılan pilotlardan biri, geri döndüğünde içeriden kilitli olan kokpite giremedi. Kazanın araştırılmasında görevli, adı açıklanmayan üst düzey bir Amerikalı askeri yetkilinin ses kayıtlarını dinledikten sonra verdiği bilgilere göre, kokpit kapısına geri dönen pilot, önce kapıyı tıklamaya başladı.

İçerideki kapının açılmaması ve içerideki pilottan bir ses yada tepki gelmemesi üzerine, kapıdaki pilot kapıyı yumruklamaya, tekmelemeye başladı ve kırmaya çalıştı. Kabindeki pilotun, kokpite geri dönme çabaları sonuç vermiyor.

Fransa'nın güneyinde Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde düşen uçakta 150 kişi yaşamını yitirmişti.