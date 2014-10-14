Kobanê'ye dikilen IŞİD bayrağı indirildi

Kobanê'yi dün intihar saldırıları düzenleyen IŞİD bugün ise arka arkaya şoklar yaşadı. YPG ile çatışan IŞİD ilk kez elinde tuttuğu iki önemli noktayı kaybederken, kentin doğusundaki bird tepeye diktikleri bayrağın indirildiği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, doğu cephesinde bulunan Kaniye Kurda'da IŞİD geri püskürtüldü. Rojava’nın Kobanê kentini işgal etmek için bir aydır saldıran IŞİD’in, kentin doğusunda bir tepeye astığı siyah bayrağı da indirildi.

'IŞİD durduruldu'

PYD'nin ilan ettiği Kobanê Kantonu Savunma Bakanlığı yardımcılarından Öcalan İso'ya göre IŞİD'in Kobanê'de ilerleyişi durduruldu.

Till Şeir köyü Kobanê (Aynul Arap) merkeze 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çatışmalar 13 Ekim Pazartesi günü Kobanê’nin özellikle doğu, güney ve merkezinin 3 kilometre batısında yoğunlaşmıştı.

Kentin doğusunda bulunan 48. Cadde ve Sanayi bölgesinde çatışmalar sürüyor. Doğudaki mevzilerde ise büyük bir değişim gözlenmedi.

3 cephede birden durduruldu

IŞİD bir aydır devam eden saldırılarında ilk kez mevzi kaybederken YPG'den son duruma dair açıklama geldi. 15 Eylül günü Kobanê'yi kuşatan IŞİD 29'uncu günde doğu, güney ve batı cephelerinde durduruldu. YPG açıklamasında hava saldırılarıyla desteklenen karşı saldırılarda IŞİD'e ait batı cephesinde ve şehir merkezindeki mevzilerin geri alındığı duyuruldu.

IŞİD elindeki Til Şair köyü geri alındı işid ilk kez bir bölgeyi kaybetmiş oldu.

26 militan öldürüldü

Kobanê'de kanlı çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Muhalif Rakka Devrimcileri'nin yaptığı açıklamaya göre, IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmalar Kobanê'nin doğu kesiminde devam ediyor. Çatışmalar sırasında ilçeye sızmaya çalışan 26 IŞİD üyesi öldürüldüğü bildirildi.