IŞİD'den kaçıp Türkiye'ye sığınan 63 kişi Kobanê'ye gönderildi

IŞİD'den kaçarak Türkiye'ye gelen 245 kişiden 63'ü dün gece saat ikide sınırdışı edildi. Kobanê'den gelenlerden 182'si de halen YPG'li oldukları gerekçesiyle fiilen gözaltında tutuluyor.

Radikal.com.tr'den İdris Emen'in haberine göre, 8 gün boyunca 245 Kobanêli’nin Suruç’ta bir spor salonunda fiili olarak gözaltında tutulduğunu ve bunlardan 63’ünün dün gece sınır dışı edildiğini söyleyen HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, "Bu insanlar YPG ile ilişkileri olduğu iddiasıyla 8 gündür gözaltında tutuluyor. Dün bunlardan 63’ü Kobanê’ye geri gönderildi. Oysa bunlar IŞİD zulmünden kaçan sivil insanlar. Hâl"a 182 kişi fiili olarak gözaltında tutuluyor" dedi.

'Bir spor salonunda 8 gün boyuncu gözaltında tutuldular'

Kobanê’den en son ayrılan 245 kişilik bir grubun önce Suruç’ta bir okula yerleştirildiğini, daha sonrada Suruç’ta spor salonuna nakledildiğini söyleyen Sarıyıldız yaşananları şöyle aktardı: "Kobanê’den Türkiye’ye gelen 245 kişi fiili olarak Suruç’ta bir spor salonunda 8 gün boyunca gözaltında tutuldu. YPG ile ilişkileri olduğu iddia edildiği için bu kişiler salon dışına çıkamıyordu.



Bu insanların serbest bırakılması için valilikle görüştük. Valilik dün bu kişilerin durumunun bakanlar kurulunda görüşüleceğini söyledi. Dün akşam bakanlar kurulu bittikten sonra valilikle tekrar görüştük. Valilik bu kişilerin sınırdışı edilmesi yönünde bir karar alındığını bize bildirdi. Biz bu kararı şaşkınlıkla karşıladık. Çünkü bu insanlar sivil insanlar. Bu insanlar IŞİD vahşetinden kaçan insanlar. Aralarında yaşlılar ve çocuklarda bulunuyor.’’

'IŞİD bizi kessin daha iyi'

Valilikle yapılan anlaşma sonucunda 63 kişinin gönüllü olarak Kobanê’ye geri gönderildiğini söylen Sarıyıldız sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu insanlar hakkında bir sürü araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda bu insanların YPG ile bir ilişkileri olmadığı anlaşılınca bu insanları tekrar geri göndermek istediler. Valilikle tekrar görüştük ancak, valilik her halükarda birilerinin gitmesi gerekiyor dedi. Biz de Kobanê’den gelen arkadaşlarla görüştük. Gitmek isteyen varsa gidebilir dedik. Onlar da bu duruma çok öfkelendiler. Hatta, ‘Bu durumu yaşayacağımıza gidelim IŞİD bizi kessin daha iyi. Bu onursuzluğu yaşayacağımıza Kobanê’de ölelim’ dediler. Bunlardan gönüllü olan 63 kişi dün gece saat 2:00 civarında Kobanê’ye geri döndü. Geri kalan 182 kişi hala spor salonunda gözaltında tutuluyor."

Gözaltında tutulanlar arasında yaralılar var

Gözaltında tutulan Kobanêliler arasında yaralıların da bulunduğunu söyleyen Sarıyıldız, "Devlet bu insanları farklı yansıtmaya çalışıyor. Onların YPG’nin silahlı gücü ve yöneticileri olduğunu varsayıyor. Bu insanların çoğu kendilerine uygulanan bu fiili gözaltına tepki göstererek açlık grevine başladı. Çoğu halsiz ve bitkin durumda" dedi.

Spor salonunda çöpler 8 gündür toplanmıyor

Spor salonunda tutulanlar arasında Kobanê'deki iken hafif yaralananlar da olduğunu anlatan Sarıyıldız "Bu yaralıların yarası ağırlaşmış durumda. Yaraları enfeksiyon kapan insanlar var burada. Bu insanların çöpleri tam 8 gündür toplanmıyor. Çöpler içeride birikmiş durumda. Spor salonunun bahçesinde 100’ün üzerinde polis bulunuyor. Şu anda yaşanan bu durum tam bir skandal. Bu yaşananlar uluslararası hukuk sözleşmelerine aykırıdır" eleştirisinde toplanmıyor.