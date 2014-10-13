Cemil Bayık: Türkiye Kobanê’ye yardım etmezse barış süreci biter, yeniden savaş başlar

ABD'nin önde gelen saygın gazetelerinden New York Times, "Türkiye’nin Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in saldırıları altındaki Kobanê’de yaşananlara kayıtsız kaldığını" belirterek, bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği üzerine değerlendirmelerin yer aldığı bir haber hazırladı. Haberde, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık’ın “Türkiye’nin bu tutumunun barış sürecini sona erdireceğine ve Kürtlerin gerilla savaşına tekrar devam edeceğine” sözlerine yer veriliyor.

Kirk Semple ve Tim Arango imzasıyla yayımlanan “Kürt savaşçılar Türkiye’yi, IŞİD karşısındaki sessizliğiyle barış sürecini tehlikeye atmakla suçluyor” başlıklı haberde, “IŞİD’in, Suriye’deki Kürt şehri Kobanê’ye ilerlerken, savaşın etkilerinin Kuzey Irak’taki Kandil Dağı’nın bu bölümünde yaşayan sakinler arasında da derin bir şekilde yankılandığı” ifade ediliyor. Haberde “30 yıldır Türkiye ile bir gerilla savaşı içinde olan Kürdistan İşçi Partisi’ne ait (PKK) karargâhlarının Kobanê’deki Kürt direnişine desteğinden ve PKK yöneticilerinin” izlenimlerine yer veriliyor.

Haberde, “Eğer Türkiye Kobanê’de savaşan Kürt güçlerine yardım etmezse, barış görüşmelerini bitireceklerine ve Türkiye’deki gerilla savaşına devam edeceklerine” dair açıklamalara yer verilirken, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık’ın şu sözlerine yer veriliyor:

“Kobanê’de bir katliam yaratılmak istenilirken müzakereler devam edemez. Kobanê’nin kanı üzerine pazarlık yapamayız. Gerillaları seferber edeceğiz.”

Haberde, “ABD’nin artan baskısına ve Kobanê’deki Kürt savaşçıların silah yardımı isteğine rağmen, Türkiye’nin, IŞİD’e karşı askeri destek vermeyi veya sınırını açmayı reddettiğinden” bahsedilirken, “Savunma bakanlığı yetkililerinin, Türkiye’nin Amerikan ve koalisyon askerlerine askeri üslerini (Suriye sınırına 100 kilometre uzaklıktaki bir merkez üssü de dâhil) kullanmaları için izin vereceği” de belirtiliyor.

PKK’nın Suriye'deki uzantısı olan YPG, Kobanê’de IŞİD'e karşı savaşıyor. Suriyeli Kürtler sınırda Türkiye’nin önlemeye çalıştığı özerk bir bölge kurmaya çalışıyorlardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Başkanı Beşşar Esad’la savaşmakta ısrarcı olduğuna dikkat çekilirken, Erdoğan'ın PKK ile IŞİD’i bir tuttuğu sözlerine atıf yapılıyor:

“PKK ve IŞİD Türkiye için eş değerdir. Onları birbirinden farklı görmek hata olur. İkisiyle de mücadele etmeliyiz.”

Erdoğan’a göre, IŞİD ile ilgili durum barış süreci ile ilgili değil. Ancak PKK komutanlarına göre, "Türkiye’nin yardım etmiyor oluşu IŞİD’e suç ortaklığı niteliğinde.”

Bayık: “Türkiye, IŞİD’i kendi çıkarları doğrultusunda Kürt hareketini bitirebilmek ve Suriye Kürdistan Devleti’ni engellemek için kullanıyor.”

Türkiye'nin duruşu nedeniyle ülke çapında yapılan Kobanê protestolarında çok fazla sayıda kişinin öldüğünden de bahsediliyor. Polisin sert bir şekilde müdahale ettiği protestolarda “Barış süreci bitmiştir”, “Kobanê’nin yok sayıldığı bir barış süreci olamaz” gibi sloganlar kullanıldı. Erdoğan’ın stratejisi, ülke içindeki siyasi pozisyonu için de risk oluşturuyor.

Türkiye’deki Kürt halkının haklarını destekleyen politikasından bahsediliyor. Ağustos ayında seçimle cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Anayasa değişiklikleri için daha fazla güç toplamak amacıyla Kürt partilerinin desteğine ihtiyaç duyacak değerlendirmesine yer veriliyor.

Haberde, Kürt politika yorumcusu Hiwa Osman'ın şu sözlerine yer veriliyor:

"Kobanê herkes için bir savaş haline geliyor. Bu iyiyle kötünün savaşıdır. Türkiye bu noktadaki duruşuyla Kürtlerin karşısında bulunuyor. Ve Kürtler bu yüzden Türkiye’ye dost olmayacaktır.”

PKK’nın birçok Batı ülkesi tarafından resmi olarak terör örgütü sayılmasıyla ilgili, Peşmerge sözcüsü Helgurd Hikmet Mela Ali bir röportajda şunları söylüyor:

“Resmi olan yerine kişisel görüşümü sorarsanız, IŞİD veya PKK’dan hangisinin terör örgütü olduğu oldukça açık ve nettir."

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