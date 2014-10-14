YPG: Kobanê'de stratejik Til Şeir tepesini ele geçirdik

Kobanê’de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarıyla çatışan YPG güçleri kentin batısındaki Til Şeir tepesini ele geçirdiklerini duyurdu.

Til Şeir Kobani'yi bir aydan uzun süredir kuşatma altında tutan IŞİD militanları Til Şeir tepesini 10 gün önce ele geçirmişti.

BBC'ye bilgi veren YPG kaynakları Kobanê’nin 4 kilometre batısındaki Til Şeir'i ele geçirdiklerini söylerken, kentin doğu ve güneyinde şiddetli çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in Kobanê’de üç ayrı intihar saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre ilk saldırıda bir intihar eylemcisi kentin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınlarında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi.

IŞİD Kürt gazeteciyi öldürdü

İkinci intihar saldırısında Kobanê’nin doğusundaki bir polis karakolu ve kamu binaları, üçüncü saldırıda da kentin kuzeydoğusundaki bir YPG mevzisi hedef alındı.

Bu arada bölgeden gelen haberlere göre IŞİD iki ay önce Musul'da kaçırılan gazeteci Muhanad Akidi'yi öldürdü. KDP kaynaklarına göre Akidi Musul'daki Gazlani Üssü'nde infaz edildi.

Washington'da IŞİD toplantısı

Kuruluş ayrıca IŞİD'in Kobanê’nin yarısını denetimi altına aldığına inandıklarını belirtti.

Bu arada ABD Başkanı Barack Obama bugün önümüzdeki saatlerde 20'den fazla ülkenin askeri temsilcileriyle Suriye ve Irak'ta IŞİD'le nasıl mücadele edileceğinin ele alınacağı bir toplantı yapacak.

Washington'daki toplantının ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen ay oluşturulmasından bu yana ilk kez bu kadar çok sayıda ülkeden üst düzey askeri yetkiliyi bir araya getireceği kaydediliyor.

Anbar'daki çatışmalar

Bu arada BM'ye göre Irak'ın batısındaki Hit kenti çevresinde IŞİD güçleri ve Irak Ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Suriye ve Irak'ta geniş bölgeler ele geçiren IŞİD ay başında Anbar bölgesindeki genel ilerleyişi sırasında Hit kentini denetimi altına almıştı.

Uzmanlar IŞİD'in Anbar bölgesini ele geçirmesinin başkent Bağdat'a olası saldırılar düzenlemelerini sağlayabilecek bir ikmal hattı kurabilmesi anlamına gelebileceğini söylüyor.