Kobanê eylemlerinde ölü sayısı 23'e yükseldi, çok sayıda yaralı var!

IŞİD'in Kobanê'ye yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla başlayan eylemler üçüncü gününe girdi. Türkiye geneline yayılan eylemler nedeniyle 6 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişi vurulmuş halde bulundu. Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'ye yükseldi. 145 kişinin yaralandığı gösterilerde 368 kişi de gözaltına alındı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker Diyarbakır'da hayatını kaybedenlerin sayının 10'a yükseldiğinin açıkladı. Dün öğle saatlerinden bu yana şiddetlenen olaylarda Diyarbakır’da 10, Mardin’de 6, Siirt’te 3, Van'da , Batman’da 1, İstanbul'da 1 kişi, gruplar arasında çıkan çatışmada öldü. Muş’ta da 1 kişi, başına isabet eden gaz fişeğiyle yaşamını yitirdi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da önceki gün başlayan eylemler, dün devam etti. Ofis Semti’ndeki bir öğrenci yurdunda bulunan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından binadan aşağıya atıldı, tekmelendi. Kent merkezindeki banka şubeleri ve ATM’lerine zarar verildi.

Protestoların arttığı akşam saatlerinde, iddiaya göre PKK yanlılarıyla Hizbullahçılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 10 kişinin öldüğü bildirildi. Kentte ilk ve orta dereceli okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Sur İlçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutan polislerin üzerine uzun namlulu silahla ateş açıldı. Bir polis yaralandı. 2 güvenlik görevlisi molotof ve taş atılması sonucu yaralandı.

Diyarbakır’da dünkü olaylar sırasında çoğu ateşli silahla vurularak ölen 10 kişiden 8’inin kimlikleri açıklandı. Bu kişilerin Turan Yavaş, Süleyman Kale, Yusuf Tokar, Mahmut Enes, Riyat Güneş, Mahsun Çoban, Hasan Gökyüz ve Ahmet Dağkak olduğu belirtildi.

Ölenlerden 2 kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, bu kişilerin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Olaylarda yaralanan 45 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Diyarbakır’da 30 kişi de gözaltına alındı.

Mardin

Mardin Valiliği, Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Dün 2 kinin yaşamını yitirdiği Mardin'de bugün de 2 kişi vurulmuş halde bulundu.

Derik ilçesinde göstericiler, birçok yolu taş ve çöp konteynerleri ile trafiğe kapattı. AKP ve HüdaPar ilçe başkanlıklarına molotofkokteylleri ve taş atan göstericiler, müdahale eden polis panzerlerine de saldırdı. İlçenin Kale Mahallesi’nde toplanan bazı gruplar ise Kaymakam İsmail Sündük’ün lojmanına taşlarla saldırdı.

Bursa

Bursa’da, IŞİD’in Kobani’ye saldırısını protesto eden grup, mahalle sakinlerinin ve polisin tepkisi ile karşılaştı. Polis taş atan gruba biber gazı ile müdahale etti.

Bursa’nın Merkez Yıldırım İlçesi’nde IŞİD’in Kobani’ye saldırısını protesto eden yaklaşık 200 kişiden oluşan kalabalık Arabayatağı Mahallesi’nde bir araya geldi. Protestocu gruba dün yaşanan olaylar sonrası evleri zarar gören aralarında kadınlarında bulunduğu vatandaşlar tepki gösterdi. Ellerinde sopalarla dışarı çıkan kadınları polis evlerine dönmek için uyardı. Bu sırada polisler, kendilerine taş atan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonrası ara sokaklara kaçan kalabalık protesto eylemlerini sürdürüyor.

İstanbul

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde toplanan bir grup, IŞİD'i protesto etmek amacıyla slogan eşliğinde yürüyüşe geçti. Göstericilere, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda bazı göstericiler yaralandı. Yaralıların çoğu kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilirken, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mert Değirmenci'nin beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.