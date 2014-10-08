Eğitim-Sen Kobanê için iki gün boyunca grevde

Eğitim-Sen, yurt genelinde Kobani nedeniyle 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Bugün ve yarın yurt genelinde öğretmenler derslere girmeyecek. KESK, DİSK, Tabipler Birliği ve TMMOB de 9 Ekim Perşembe günü için 1 günlük iş bırakma kararı aldı.



Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansında yer alan haberine göre, öğretmenlerin iş bırakma kararına ilişkin Eğitim-Sen Antalya Şubesi'nden yapılan duyuruda, günlerdir Kobani halkı ile omuz omuza olduğunu göstermek için sınırda, alanlarda olan halka ve emekçilere yönelik saldırıların sınır tanımaz boyutlara vardığı, pek çok kentte sokağa çıkma yasakları konulduğu, IŞİD protestoları sırasında 14 yurttaşın hayatını yitirdiğine dikkat çekildi.



Eğitim-Sen açıklamasında, “Halkın çetelere karşı demokrasiye ve insanlık onuruna sahip çıkmak için gösterdiği tepkilere karşı yapılan bu saldırılar asla kabul edilemez. Eğitim Sen olarak bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. 8 Ekim 2014'te eğitim ve bilim emekçileri olarak, 9 Ekim'de de KESK ile birlikte iki gün süre ile iş bırakacağız" denildi.

Bu kapsamda bugün saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi yapılacak.