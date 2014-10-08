Kobanê protestoları Alman basınında: Erdoğan’ın Kürtlerle şeytani oyunu

Alman basını, IŞİD'in saldırılarını ve Türk hükümetinin Kobanê'ye yardımda bulunmamasına tepki göstermek amacıyla Türkiye genelinde yapılan eylemleri manşetten duyurdu. Gazeteler, protestoların "Türkiye’nin tezkere çıkmasına rağmen henüz adım atmaması nedeniyle çıktığı" değerlendirmesine yer verdi.

Die Welt, “Erdoğan’ın Kürtlerle şeytani oyunu” başlığı ile verdiği haberde "Türk hükümeti, hiçbir şey yapmayarak Suriyeli Kürtlerden kurtulma hedefine ulaşabilir. Ancak, Ankara’nın stratejisi tehlikeli" yorumunda bulunurken, Der Spiegel, "Kobanê düşmek üzere. Türk askeri ise harekete geçmiyor. Öfke sokağa taştı" ifadelerine yer verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın derlemesiyle Alman basınının, protestolara ilişkin haberleri şöyle:

Der Spiegel, “Kobanê krizi- Türkiye’deki IŞİD protestolarında çok sayıda ölü var” başlığı ile haberi, "Kobanê’de günlerdir çatışmalar sürüyor. Kent düşmek üzere. Türk askeri ise harekete geçmiyor. Öfke sokağa taştı. Türk hükümeti IŞİD’e karşı mücadelede harekete geçmediği için Kürtler ülke genelinde sokağa döküldü. En az 14 ölü var" şeklinde verdi.

Frankfurter Allgemeine, “Tayyip Erdoğan’ın yavaştan alması Kürtleri kızdırdı” başlığı ile haberi, "Türkiye sınırındaki Kobani IŞİD’in kontrolüne geçmek üzere. Ankara Hükümeti şu ana kadar askeri müdahalede bulunmadı. Protesto gösterilerinde en az 14 kişi öldü. Sadece Diyarbakır’da 8 ölü var. Kürt kentinde göstericiler polis ve Hüda-Par yandaşları ile çatıştı" şeklinde verdi.

Die Welt, “Erdoğan’ın Kürtlerle şeytani oyunu” başlığı ile haberi, "Türk hükümeti, hiçbir şey yapmayarak Suriyeli Kürtlerden kurtulma hedefine ulaşabilir. Ancak, Ankara’nın stratejisi tehlikeli. Başbakan Ahmet Davutoğlu bir kaç gün önce, “Kobanê’deki Kürtlere yardım için her şeyi yapacağız. Onlar bizim kardeşlerimiz” diyordu. Ancak şu ana kadar bir adım atılmadı. Sınırda bir kaç yüz metre ötede Kobani’nin nasıl düşmek üzere olduğunu seyrediyor" şeklinde verdi.

Die Zeit, “Türkiye’de Kürtlerin protestosunda en az 12 kişi öldü” başlığı ile haberi, "Türkiye’de IŞİD’e karşı daha fazla inisiyatif alınması için gösteri yapan Kürtlerin protestosunda çok sayıda kişi öldürüldü. Kürt kentleri Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Van’da sokağa çıkma yasağı kararı alındı" şeklinde verdi.

ARD, “Ankara’nın bir şey yapmamasına karşı protesto- Kürt protestolarında ölü ve yaralı” başlığı ile haberi, "Ankara’nın IŞİD’e karşı harekete geçmemesini protesto eden binlerce Kürt sokağa çıktı. Gelen haberlere göre çok sayıda ölü var. Gösterilerin merkezi, Güneydoğu’daki Kürt kentleri. Beş kentte sokağa çıkma yasağı konuldu. Gösteriler İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin gibi diğer kentlerde de yapıldı" şeklinde verdi.