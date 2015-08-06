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Politika

Koalisyon sürecinde kritik gün

AKP’nin CHP ile koalisyon görüşmelerini gerçekleştiren heyet adına hazırlanan raporu Davutoğlu'na Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in sundu

06 Ağustos 2015 11:06

CHP ile koalisyon görüşmelerini yapan AKP heyeti, hazırladıkları raporu bugün saat 11.00'de AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sundu.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ile koalisyon görüşmelerini gerçekleştiren AKP heyetini bugün kabul etti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saat 11.00'de planlanan kabul Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleştirildi.

AKP’nin CHP ile koalisyon görüşmelerini gerçekleştiren heyet adına hazırlanan raporu Davutoğlu'na Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik sundu.

 

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