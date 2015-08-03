İTO Başkanı’nın kafası karıştı: Koalisyon istiyor mu, istemiyor mu?

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik görüşlerinden vazgeçti. 10 gün önce verdiği bir röportajda AKP ve CHP'nin kuracağı bir koalisyon hükümetinin "çok daha iyi" olacağını söyleyen Çağlar, bugün Sabah gazetesine verdiği özel röportajda "Koalisyon gömleği millete uymuyor" dedi.

Çağlar, Hürriyet gazetesine 10 gün önce verdiği röportajında, “Bizce bir an önce kurulmalı ve iş dünyası olarak biz bunu destekleriz” demişti.

AKP’nin kurucuları arasında da yer almış bir isim olan İbrahim Çağlar Hürriyet'teki röportajda, AKP ile CHP’nin bir koalisyon hükümeti kurmasının ‘çok daha iyi’ olacağını söyleyerek, “Bizce bir an önce kurulmalı ve iş dünyası olarak biz bunu destekleriz” demişti. Çağlar şöyle devam etmişti:

"CHP, seçimden ikinci büyük parti çıktı. Bence, güçlü bir hükümet kurmak istiyorsak Ak Parti-CHP koalisyonu çok daha iyi olur. Böyle bir hükümetle birçok güçlüğü aşmak daha kolay. Birinci ve ikinci partinin kuracağı bir koalisyon hükümeti, Türkiye’nin önünü daha hızlı açabilir. Biz de iş dünyası olarak buna destek veririz. Ak Parti, 15 yıllık siyasi geçmişe sahip ve kurulduğundan beri iktidarda olan sağcı muhafazakar parti. CHP, Türkiye’nin en eski partisi ama uzun süredir iktidar olamamış. Üstelik bu ülkedeki temel siyasi mücadele ikisi arasında geçiyor. İkisi bir araya gelebiliyorsa bütün dünya buna çok olumlu bakar. Bizce bir an önce kurulmalı ve iş dünyası olarak biz destekleriz."

Çağlar, ek olarak erken seçim istemediklerini de şöyle dile getirmişti:

"Açıkçası biz bunu istemiyoruz. Çünkü bu bize zaman kaybettirir. Ülkenin kasasına çok zarar veremez ama yatırımlar beklemeye geçer ki asıl kayıp da bu olur. 1 yanlış bazen 10 doğruyu götürür. Beklemek çok yatırımı erteletir ve belki de olacağı varken, o yatırımlar bir daha hiç olmayabilir. İş dünyası olarak erken seçimi tercih etmiyoruz ve bir an önce hükümetin kurulmasını istiyoruz. Tercihimiz bu yönde."

İTO Başkanı'nın bugün Sabah gazetesinde verdiği röportajda ise tamamen tersi açıklamalar yaptığı görüldü.

Koalisyon gömleğinin Türkiye'ye uygun olmadığını söyleyen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "İstediğimiz tek parti iktidarı" diye konuştu

Çağlar, "İş dünyası olarak koalisyon görüşmelerinden ne bekliyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Son 15 yılda ülkemizin çok büyük kazanımları oldu. Haziran seçimlerinde vatandaşlar tek başına iktidar şansını hiçbir partiye vermedi. Koalisyona ülke olarak ne kadar alışkınız? Geçmişte 60 günlük koalisyonlarda oldu, iki yıllık da… Onun için baktığınızda, aslında koalisyon gömleği milletimize uyan bir gömlek değil. Ama son dönemdeki kazanımlarımızla koalisyon yapabilme kabiliyetimizin olduğuna inanmak istiyoruz. Sürecin uzamasından dolayı biraz zaman kaybediyoruz. Bir an önce güçlü bir hükümetin kurulmasından yanayız. Aslında özünde istediğimiz tek parti iktidarıdır."