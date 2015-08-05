CHP: Erken seçime en hazır parti biziz

AKP ile koalisyon görüşmeleri yapan heyetin başındaki CHP Sözcüsü Haluk Koç, olası bir erken seçimle ilgili olarak “Şu anda 7 Haziran sonrası, ilkeli duruşuyla siyasi mesajı kendi siyasi davranışına nakletme açısından da böyle bir süreç yaşanırsa milletin huzuruna alnı ak olarak çıkabilecek en önemli siyasi partidir. Bu süreç gelişirse, en hazırlıklı partidir. Çelişki yaşamamıştır” dedi.

CHP sözcüsü Haluk Koç, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Güçlü bir hükümet için çabalarımızı ortaya koyduk. Şehitlerimiz var. Öfkeliyiz demiştim, bunları yaşamak istemiyoruz. PKK mutlaka silah bırakmalıdır. Türkiye'de huzurun ön şartıdır, açık ve nettir. Ondan sonrasında oluşacak sağlıklı bir programla, reform kararlarıyla Türkiye hem sürdürülebilir bir kalkınma hedefine ulaşabilir çok daha huzurlu yaşanabilir bir Türkiye'ye ulaşmak mümkündür.

Bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Yurttaşlarımızın haklı taleplerini duyması gereken kurum siyaset kurumudur. Burada hiçbir partiye öğüt verecek durumda değilim ama bir ödev verilmiştir. “Huzuru sağlayın kardeşim” ödev budur. CHP tarafını seçmiş ve tavrını da koymuştur.

Sandıktan çıkan milli iradenin talepleri doğrultusunda üzerime düşeni yapmaya hazırım demiştir. Yurdun çeşitli yerlerinde güvenlik bölge ilanları var. Kamu güvenliğini sağlama konusunda bir takım boşluklardan doğan sıkıntılardır.

Arkadaşlarımız bu yurt bölgelerine giderek, halkla, STK’larla ve mülki idare amirleriyle mutlaka görüşerek buradaki sorunların Türkiye’ye duyurulması için görev yapacaklar.

Kinle, nefretle, ötekileştirerek, milli iradeye saygı göstermeyerek yapılacak siyaset yapıcı değildir. Siyasi huzura da, ülkenin huzuruna da hizmet etmez.

Soru – cevap

Başbakan’dan randevu talebi geldi mi?

Ne yazık ki siyaseti değerlendirme, oluşturma noktası dışında kimsenin siyasi davranışını ölçebilecek niteliğim yok. Kendi iç siyasi değerlendirmelerini ne zaman yaparlarsa, o zaman görüşürüz.

CHP olarak AKP ile koalisyonda son aşamaya geldiniz. Ancak Türkiye, MHP’nin tutumu çerçevesinde, MHP destekli seçime gidecek azınlık hükümeti de masada. CHP’nin tavrı ne olur?

CHP, Şu anda 7 Haziran sonrası, ilkeli duruşuyla siyasi mesajı kendi siyasi davranışına nakletme açısından da böyle bir süreç yaşanırsa milletin huzuruna alnı ak olarak çıkabilecek en önemli siyasi partidir. Bu süreç gelişirse, en hazırlıklı partidir. Çelişki yaşamamıştır. Bazıları olumsuzluk bakımından ön plandadır. CHP’nin çizdiği çizgi olumluluk noktasındadır. Türkiye’nin sorunlarının çözümü noktasındadır. “CHP, illa koalisyon olmak istiyor...” Böyle bir derdimiz yok. Hepimizin kendimize göre meslek ve sosyal hayatlarında önemli konumları var, böyle bir arayışımız yok. CHP dışındaki diğer siyasi partilerde bir netlik göremiyorum. 15 dakikada bir tekzip edilen haberlerle dik bir duruş ortaya konmadığını gösteriyor süreç. Önce netlik göstermek lazım. Öngörüyle sorularınızdaki yanıtlama hakkımı şimdilik kullanmıyorum.