CHP'den Uğur Işılak'a şiirli yanıt: Derin uykularından uyanınca neden olmasın?

Terör gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis’te uyuyakalması sosyal medyada espri konusu olan AKP İstanbul Milletvekili Uğur Işılak'ın yazıp okuduğu koalisyon şiirine CHP'den yanıt geldi. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Işılak'ın 'Hareketler ofsayt, sözler sansasyon, Bu kafayla kurulamaz koalisyon' gibi sözlerine cevaben bir şiir kaleme aldı. İrgil'in "Sen uyanınca" başlıklı şiiri şöyle:
SEN UYANINCA...
13 yıllık uykundan uyanıp, ayıldığında
Adaletsiz, hukuksuz yılları hatırladığında
Gezi’nin hesabı sorulduğunda
17/25 Aralık sorgulandığında
Siyasette dini kullanmadığında
İnsanları ayırmadan kucakladığında
Yolsuzluk yapılmadığında
İnandığını yapıp, yaptığına inandığında
Demokrasiyi anladığında
“Kul hakkı nedir?” yanıtladığında
Kıblen saray olmadığında
Derin uykularından uyanınca
Neden olmasın?
Velhasıl kardeşim,
Sen iyi düşün, güzel şeyler dile
Şiir yaz, şarkı söyle koalisyon belki olur
Ama olmaz ise, neden diye uyanmalısın...
Aşağıdaki başlıkla yeni bir şiir yazmalısın
“Sarayın duvarları kalın olur, halkın sesini duymazsın”
Bu kafa ile koalisyon kuramazsın...
'Bu kafayla kurulamaz koalisyon'
Uğur Işılak'ın şiirinde şu dizeler yer alıyordu:
"Her kafadan ses geliyor yine
Olur olmaz yükseliyor tansiyon
Herkes önce dönüp baksın kendine
Hareketler ofsayt, sözler sansasyon
Bu kafayla kurulamaz koalisyon"
Uğur Işılak'ın şiiri için tıklayın