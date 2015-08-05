CHP'den Uğur Işılak'a şiirli yanıt: Derin uykularından uyanınca neden olmasın?

Terör gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis’te uyuyakalması sosyal medyada espri konusu olan AKP İstanbul Milletvekili Uğur Işılak'ın yazıp okuduğu koalisyon şiirine CHP'den yanıt geldi. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Işılak'ın 'Hareketler ofsayt, sözler sansasyon, Bu kafayla kurulamaz koalisyon' gibi sözlerine cevaben bir şiir kaleme aldı. İrgil'in "Sen uyanınca" başlıklı şiiri şöyle:

SEN UYANINCA...

13 yıllık uykundan uyanıp, ayıldığında

Adaletsiz, hukuksuz yılları hatırladığında

Gezi’nin hesabı sorulduğunda

17/25 Aralık sorgulandığında

Siyasette dini kullanmadığında

İnsanları ayırmadan kucakladığında

Yolsuzluk yapılmadığında

İnandığını yapıp, yaptığına inandığında

Demokrasiyi anladığında

“Kul hakkı nedir?” yanıtladığında

Kıblen saray olmadığında

Derin uykularından uyanınca

Neden olmasın?

Velhasıl kardeşim,

Sen iyi düşün, güzel şeyler dile

Şiir yaz, şarkı söyle koalisyon belki olur

Ama olmaz ise, neden diye uyanmalısın...

Aşağıdaki başlıkla yeni bir şiir yazmalısın

“Sarayın duvarları kalın olur, halkın sesini duymazsın”

Bu kafa ile koalisyon kuramazsın...

'Bu kafayla kurulamaz koalisyon'

Uğur Işılak'ın şiirinde şu dizeler yer alıyordu:

"Her kafadan ses geliyor yine

Olur olmaz yükseliyor tansiyon

Herkes önce dönüp baksın kendine

Hareketler ofsayt, sözler sansasyon

Bu kafayla kurulamaz koalisyon"

Uğur Işılak'ın şiiri için tıklayın