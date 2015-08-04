Heyetler arası görüşmeler bitti, gözler Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nda

Hükümet kurma süreci kapsamında, AKP ile CHP heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin beşincisi yaklaşık 7 saat sürdü. Kritik zirvenin ardından CHP'li Haluk Koç görüşmeye ilişkin olarak "Bazı konularda ciddi temel ayrılıkları da var örtüşen konular da var" dedi.

'Ciddi temel ayrılıkları da var örtüşen konular da var'

"Olumlu olumsuz diye bir çerçeve sunmuyoruz. Bazı konularda ciddi temel ayrılıkları da var örtüşen konular da var. Bundan sonra liderler ile görüşülecek. Partimizin yetkili kuruluşlarına da götürülecek.

Bu kritik gündemde ülkenin hükümetsiz kalmamasını nasıl oluşturabiliriz ev ödevini yerine getirmeye çalışıyoruz."

AKP heyetinin temsil eden Ömer Çelik ise, "" ifadelerini kullandı.

30 saate yakın ortak mesai harcadık, AKP heyetinin toplamda harcadığı süre, 60 saatten fazla olmuştur. Yoğun emek verdiğimiz bir süreç oldu. Bize verilen görev çerçevesinde üstünden geçen bütün konular tamamlandı. Heyetler olarak genel başkanlarımıza ve yetkili kurullara sunum yapacak duruma gelmiş durumdayız. Anlaşılan konular ve anlaşılmayan konular şeklinde, ilk aşamada hazırlığı tamamlayacağız, bu çerçevede sunacağız. Sonuçta, onlar karar verecekler. Koalisyon müzakeresine geçilmesi için istikşafi görüşme sürecinden yeterli ve tatminkar bir uzlaşma alanı çıktığı kanaatine varırlarsa, koalisyon görüşmelerine geçilecek. Başbakanımızın, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer genel başkanlarla görüşme trafiği olabilir diye konuşulmuştu. Bizim heyetimiz görevini tamamlamıştır. Bütün bu çalışma boyunca, karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde her şey açıkça konuşuldu. Sevgi ve saygı ortamı titizlikle sağlandı. Uzlaşabileceğimiz, mesafe alabileceğimiz, uzlaşmamımızın mümkün olmadığı noktaları görmüş olduk. Süreç bundan sonra Başbakanımızın takdir ettiği şekilde sürdürülecektir. CHP heyetine de teşekkür ediyoruz.

Parti liderlerinin ne zaman bir araya geleceğini bilmiyorum. Sunum yapmaya yarından itibaren hazır oluruz. Başbakanın takvimine bağlı olarak açıklanır süreç. Dış politikayı, iç ve dış güvenlik meselelerini konuştuk. Eğitim meselellerini konuştuk. Bunlar iki parti arasında tartışmaya konu olan meselelerdi. İlke ve prensipler açısından bu konuları ortaya koyduk.

Kuşkusuz uzlaşılan alanlar var, uzlaşılamayan alanlar var. Ağırlığın nereye doğru kaydığına başkanımız ve yetkili kurullar karar verecek. Objektif bir rapor sunacağız; olumlu ya da olumsuz değil."

