KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptığı açıklamada, seçimde 11 adayın hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını ve seçimin ikinci tura kaldığını aktardı. Şefik, seçime katılımın ülke genelinde yüzde 58,21 olduğunu ve ikinci turun 18 Ekim’de Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında olacağını açıkladı. YSK Başkanı, Tatarın oyların yüzde 32,34 ve Akıncı'nın ise yüzde 29,84 oy aldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974'ten bu yana 10'uncu kez Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gitti. Yerel saatle 18.00'de sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ülkede 11 aday Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Oy pusulasında yer alan adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıkl ı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) oldu.

Bugünkü seçim, Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

KKTC'de seçim

Bugünkü seçimde, seçmenler 11 cumhurbaşkanı adayı arasından tercihini yaparak bir adaya oy verirken, Yüksek Mahkeme yargıçlarının halen 8 olan sayısını 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için de “evet” veya “hayır” diyerek tercih belirtti.

Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yarısından bir fazlasının onayını alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğundan “evet” çıkması gerekiyor.

Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi

KKTC’de seçmen, Yüksek Mahkeme yargıçlarının şu an 8 olan sayısının 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini de referandumla oyladı.

Anayasa değişikliği referandumunda sonuç 50,19 "hayır" ve 49,81 "evet" ile kesinleşti.

Maraş'ın bir kısmı halka açılmıştı

8 Ekim 2020'de 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesinden bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halka açılmış, bu adım adaylar arasında tartışmalara yol açmıştı. TIKLAYIN - 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra kullanıma açılıyor!

Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin lideri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Maraş'ın kısmen açılacağını açıklaması sonrası, hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi.