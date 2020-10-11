KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974'ten bu yana 10'uncu kez Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gitti. Yerel saatle 18.00'de sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptığı açıklamada, seçimde 11 adayın hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını ve seçimin ikinci tura kaldığını aktardı. Şefik, seçime katılımın ülke genelinde yüzde 58,21 olduğunu ve ikinci turun 18 Ekim’de Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında olacağını açıkladı. YSK Başkanı, Tatarın oyların yüzde 32,34 ve Akıncı'nın ise yüzde 29,84 oy aldığını kaydetti.
Seçimlerin 18 Ekim’de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.
YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar, yüzde 32,34, Mustafa Akıncı, yüzde 29,84 Tufan Erhürman, yüzde 21,67, Erhan Arıklı, yüzde 5,36, Fuat Çiner, yüzde 0,30, Arif Salih Kırdağ, yüzde 0,25, Ahmet Boran, yüzde 0,07, Mustafa Ulaş, yüzde 0,06, Alpan Uz, yüzde 0,14, Kudret Özersay, yüzde 5,74, Serdar Denktaş, yüzde 4,20
11 aday yarıştı
Ülkede 11 aday Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Oy pusulasında yer alan adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) oldu.
Bugünkü seçim, Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.
KKTC'de seçim
Bugünkü seçimde, seçmenler 11 cumhurbaşkanı adayı arasından tercihini yaparak bir adaya oy verirken, Yüksek Mahkeme yargıçlarının halen 8 olan sayısını 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için de “evet” veya “hayır” diyerek tercih belirtti.
Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yarısından bir fazlasının onayını alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.
Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğundan “evet” çıkması gerekiyor.
Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi
KKTC’de seçmen, Yüksek Mahkeme yargıçlarının şu an 8 olan sayısının 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini de referandumla oyladı.
Anayasa değişikliği referandumunda sonuç 50,19 "hayır" ve 49,81 "evet" ile kesinleşti.
Maraş'ın bir kısmı halka açılmıştı
Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin lideri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Maraş'ın kısmen açılacağını açıklaması sonrası, hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi.