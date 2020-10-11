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Dünya

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak

11 Ekim 2020 20:28

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıkta kullanılan oyların tümü sayıldı. YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 11 adaydan hiçbirinin, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadığını açıkladı. Böylece seçim 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turunda, yüzde 32,34 oy alan Başbakan Ersin Tatar ile yüzde 29,84 oy alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

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