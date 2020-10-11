KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Akıncı ve Tatar konuştu: Müdahaleler son bulsun; ilk turdan zaferle çıktık

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan, bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı ilk değerlendirmede, "Dilerim ki kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun" ifadesini kullandırken, UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar ise , "Sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor" diye konuştu.

TIKLAYIN - KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1974'ten bu yana 10'uncu kez Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gitti. KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylamasında YSK’nın açıkladığı sandıkların yüzde yüzü açılırken, seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda oyların yüzde 32,34'ünü alan UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar ile yüzde 29,84 oy olan bağımsız aday, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

İkinci tura kalan isimlerden Akıncı yaptığı değerlendirmede, “Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar” diyerek, “Bizi size anlatmaya çalıştılar düşünmediler ki 46 yıldır halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak istemediler herhâlde bu akşam bunu gördüler anladılar" ifadelerini kullandı.

BRT’nin aktardığına göre Akıncı şunları kaydetti:

Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar. Bizi, size anlatmaya çalıştılar düşünmediler ki 46 yıldır halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak istemediler herhâlde bu akşam bunu gördüler anladılar. Tehlikelere işaret ederek aldığım tehditleri ve umutlarımı anlattım. Geriye kalan bu haftada yine bunu yapacağım. Ve tek bir yere müracaat ettim, halkın vicdanına… El ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çok daha katılımcı bir süreç bizi bekliyor. Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta yansıtmayı başardı. İnandım ve inanmaya devam edeceğim ki Kıbrıs Türk halkının iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Bırakınız bu halk, kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Dilerim ki kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun.

Tatar: Sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor

Tatar, UBP'nin seçimin ilk turundan zaferle çıktığını ifade ederek ikinci tur için sandığa katılım çağrısı yaptı.

Tatar, "Akıncı'yı dinliyorum sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor. Kendi halkına bile saygısı olmayan bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın yansıttığı iradeyi görmek istememektedir" diye konuştu.