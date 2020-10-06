'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra kullanıma açılıyor!

T24 Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın perşembe günü halkın kullanımına açılacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Anadolu suyunun yeniden KKTC ile buluşması töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuştu.

KKTC Başbakanı Tatar, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesinin sivil yaşama açılacağını söyledi. "Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz" diyen Tatar, "Kıbrıs'ta ikili anlaşmalardan kaynaklanan meşru haklarımızı kullanmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

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"Kıbrıs'ın geleceğini artık somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'KKTC'nin Maraş kararından' memnun olduklarını dile getirirken, "Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir" dedi.

Kapanmadan önce ünlü isimlerin gözde tatil mekanlarından olan Maraş'ın açılmasının ekonomik etkisine değinen Erdoğan, "Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş'ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır" ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir. Bu ikisi aynı derecede öneme sahiptir. İnşallah Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı Doğu Akdeniz'de de bulacağız.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yok. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

"Ama bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti biz sabrettik ama bu sabrın karşılığını alamadık. Adadaki Kıbrıs Türkleri'nin 5 asırlık varlığını kaldırmaya yönelik bir dönemde bu gelişmenin olması anlamlıdır. Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs türküne ödetilmek istenmiştir.

"Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş'ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Kapalı Maraş açılıyor!

Ersin Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Türkiye artık Libya'dan Azerbaycan'a kadar jeopolitik dengeyi yeniden kuran bir ülkedir. Pek çok ülkede faaliyette olan üsleriyle dostlarına güven veriyor. Her zaman bizi dinleyen destekleyen bir hükümet olduğunu biliyoruz. Kıbrıs'ta ikili anlaşmalardan kaynaklanan meşru haklarımızı kullanmakta kararlıyız.

"Maraş tartışmasız bir şekilde KKTC sınırları içerisindedir. Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman istemedi, biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş'ın tekrardan açılması idi. Ve ilk somut adımı atıyoruz, kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz.

"Perşembe gününden itibaren Kapalı Maraş halkımızın istifadesine sunulacaktır. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum."

Akdeniz'in gözde tatil mekanıydı

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yerleşime kapatıldı. Askeri bölge ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, Kapalı Maraş bölgesini yeniden yerleşime açmak için geçen yıl envanter çalışması başlattı.

Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı. Maraş'taki otellerin 12 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli de bu bölgedeydi. 3 buçuk kilometre uzunluğunda altın rengi kumsalıyla, dünyaca ünlü yıldızların tatil için ilk tercihiydi.

1974 sonrasında hayalet şehre dönen Maraş'ın caddelerindeki dükkanlar dünyanın en lüks markalarına ev sahipliği yapıyordu. Lüks otomobil markalarından en pahalı mücevhercilere kadar her şeyin satıldığı bu mağazalar, o günlerin ihtişamından izleri hâlâ taşıyor.

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Kapalı Maraş bölgesinde konut ve iş yerlerinden oluşan 8 bin 400 bina bulunuyor. Bölgede 21 banka şubesi, 99 eğlence mekanı da vardı. Tüm bu yapılar 5,5 kilometrekarelik alanda yer alıyordu.