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KKTC Cumhurbaşkanı ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 'yavru vatan' tartışması Türkiye Kıbrıs ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu

02 Mayıs 2015 19:53

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ilk yurt dışı resmi ziyaretini 6 Mayıs Çarşamba günü Ankara'ya gerçekleştirecek. Erdoğan, Akıncı'ya açtığı tebrik telefonunda "Herhalde ilk ziyaret olarak Türkiye'yi seçersin" demişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Ankara ziyaretinde, Kıbrıslı Türk Müzakereci görevini üstlenen Dışişleri Bakanı Sayın Özdil Nami, daha önceden öngörülmüş diğer yurt dışı ziyaretinde değişiklik yaparak eşlik edecek. 
Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyetin bir günlük resmi temaslar ve çalışma ziyareti sonrasında aynı gün adaya dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akıncı Cumhurbaşkanı seçildiğinde mevkidaşına tebrik telefonu açmıştı. Akıncı, görüşmede Erdoğan'ın kendisine "Herhalde Türkiye'yi ilk ziyaret edecek yer olarak seçersin" dediğini aktarmıştı. 

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