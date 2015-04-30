T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yemin etti

KKTC'de pazar günü düzenlenen seçimde yüzde 60,5 oyla cumhurbaşkanı seçilen Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı

30 Nisan 2015 20:29

KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı. Yemin törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı. 

Ülkede pazar günü düzenlenen seçimde yüzde 60,5 oyla 4. cumhurbaşkanı seçilen Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Andı'nı okuyarak yemin etti.

Akıncı, törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan görevi teslim almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. 

KKTC Anayasası'nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şöyle:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

ETİKETLER

mustafaakıncıkktccumhurbaşkanıyeminettigörevidevraldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24