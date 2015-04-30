KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yemin etti

KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı. Yemin törenine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı.

Ülkede pazar günü düzenlenen seçimde yüzde 60,5 oyla 4. cumhurbaşkanı seçilen Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Andı'nı okuyarak yemin etti.

Akıncı, törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan görevi teslim almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

KKTC Anayasası'nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı şöyle:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."